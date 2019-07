IKKE FORNØYD: Stortingsrepresentant Guri Melby håper å lokke tilbake velgere som oppgir at de heller stemmer Miljøpartiet De Grønne. Her i samtale med Venstre-leder, Trine Skei Grande. Foto: Therese Alice Sanne

Ny måling: Akademiker-velgere vil stemme grønt – men ikke på Venstre

Norske akademikere både lever og stemmer grønnere, viser ny spørreundersøkelse. Likevel er oppslutningen hos regjeringspartiet Venstre halvert siden forrige kommunevalg.

Nå nettopp







Bompengemotstandere gjør det stadig bedre på meningsmålinger over hele landet. I Oslo, Bergen og Stavanger har Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) gjort sjokkmålinger.

VGs ferske partibarometre fra de største byene viser at bompengemotstanden også vokser i Tromsø, og holder stand som Bergens største parti.

les også Høyre-bom i Bergen: Elendige tall i Ernas hjemby

Landets akademikere surfer imidlertid på en grønn bølge, ifølge en fersk måling utført av Respons Analyse for Akademikerne.

Undersøkelse gjort blant 800 av fagforeningens medlemmer viser at Miljøpartiet De Grønne (MDG) ville vært det tredje største partiet, dersom valget ble avholdt nå.

Et av partiene som får svi for fremgangen til MDG, er Venstre. Partiet har mistet over halve velgermassen fra en lignende meningsmåling før kommunevalg i 2015.

– Det er vi ikke fornøyd med, og det motiverer meg til å jobbe enda hardere med å overbevise velgerne våre, sier stortingsrepresentant Guri Melby (V).

Styringspartiene er størst

– At Venstre mister velgere henger sammen med at partiet sliter generelt og mister velgere blant annet til Miljøpartiet De Grønne, sier Thore Gaard Olaussen, daglig leder i Respons Analyse.

Høyre og Arbeiderpartiet er størst med henholdsvis 31 og 29 prosent.

– Målingen viser en sterkere oppslutning om styringspartiene Høyre og Ap, sammenlignet med resten av befolkningen. Det har trolig sammenheng med at folk med høyere utdanning ofte velger parti basert på helhetlig politikk.

– Økt oppmerksomhet

– Å stemme grønnere er en trend vi ser i samfunnet, ikke kun hos våre medlemmer. Klima- og miljøsaker får stor oppmerksomhet, blant annet i mediene, sier leder for Akademikerne, Kari Sollien.

Akademikerne er en samling av norske fagforbund med i overkant av 208.000 medlemmer, hovedsakelig for personer med høyere utdanning fra universitet eller høyskole.

VIKTIG FOR OMSTILLINGEN: Leder for Akademikerne, Kari Sollien, mener medlemmene spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. – De forsker og bringer frem ny kunnskap om klimaendringer, og de bidrar til å utvikle nye grønne energiløsninger, sier leder for Akademikerne, Kari Sollien. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Medlemmene oppgir også i undersøkelsen at klima- og miljøpolitikk er den enkeltsaken de er mest opptatt av i årets valgkamp, fulgt av utdanning- og skolepolitikk og arbeidsliv.

– Mange av våre medlemmer spiller en viktig rolle i det grønne skiftet, i form av kunnskap- og teknologiutviklingen som skal til for at vi skal bli en lavutslippssamfunn. Jeg tror miljøengasjementet til mange nettopp handler om å bruke kunnskapen vi har til å finne de gode løsningene og skape nye grønne arbeidsplasser, sier Sollien.

Stortingsrepresentant Melby mener på sin side at ingen miljøpartier har fått mer gjennomslag enn Venstre til tross for velgerflukten blant landets høyt utdannende.

– Undersøkelsen viser at klima er viktig for Akademikerne. Har Venstre lykkes med sin klimapolitikk når man ser velgerflukten fra denne gruppen?

– Politikken som får ned utslippene i byene nå – bymiljøavtalene, statlig finansiert kollektivutbygging og den massive elbilsatsingen er jo Venstre-politikk alt sammen, sier Melby.

Valgforsker og professor ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal, er ikke overrasket over resultatene i undersøkelsen.

– At folk med høyere utdanning også har en høy miljøbevissthet er gammel nytt. Dette er en gruppe som har vært vennlig stilt til klimaspørsmålet i lang tid.

Statsminister Erna Solberg (H) gleder seg over at Høyre er størst blant akademikerne.

– Vanligvis gjør det SV det godt, så det gleder. Det er ingen motsetning mellom å være mer klimabevisst og stemme Høyre.

les også Erna i motvind – slik skal hun stanse Høyre-flukten

Mer klimabevisste

Meningsmålingen viser at åtte av ti medlemmer har blitt mer klimavennlige siden forrige undersøkelse i 2017. Medlemmene peker også på klimautfordringer som den viktigste saken i årets valgkamp.

Over halvparten rapporterer at de resirkulerer mer, og en tredjedel sier at de reiser mindre med fly og kjører mindre med bil.

– Klimaendringene begynner å bli mer synlige for folk, og flere er oppriktig opptatt av å bidra. Derfor må bli lettere for folk å ta gode valg i hverdagen. Politikken må legge til rette for at miljøvennlige alternativer er lett tilgjengelig og er konkurransedyktige, sier Sollien.

Publisert: 01.07.19 kl. 22:24