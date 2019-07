BAKTERIESAMMENSETNING: Lactobacillus er en gunstig bakterie, som skal være spesielt viktig i skjeden. Nivåene av lactobacillus er betydelig lavere hos kvinner under 50 år med eggstokkreft og hos de i risiko for å utvikle sykdommen. Foto: Getty images

Ny forskning om eggstokkreft: – Et gjennombrudd

En fersk studie viser at vennlige bakterier i skjeden kan forhindre utvikling av eggstokkreft. – Det gir et stort håp, sier lederen for Gynkreftforeningen.

– Funnet er et gjennombrudd og gir oss forskere en helt ny måte å tenke på, sier Line Bjørge, som har bidratt til den internasjonale studien publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet.

Bjørge er seksjonsoverlege ved Seksjon for gynekologisk kreft ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen.

Forskerne har funnet ut at friske kvinner har en sunn bakteriesammensetning i skjeden, mens de som allerede er blitt syke og de som er i risikogruppen for eggstokkreft har en mindre sunn bakteriesammensetning.

INTERNASJONALT PROSJEKT: Professor og seksjonslege ved Haukeland Universitetssykehus Line Bjørge (til venstre), sammen med forskningssykepleier Grete Augestad, som har jobbet med prosjektet i flere år. Foto: Privat

Nå skal man undersøke mulighetene for å redusere forekomsten av eggstokkreft med stikkpiller til skjeden som inneholder en sunn bakterieflora.

– Dette kan danne grunnlag for utvikling av screening- og behandlingsplaner, og gir håp om at sykdommen kan forebygges i alle fall hos risikogrupper, sier Bjørge og legger til:

– Ved å følge endringer i sammensetningen av bakteriene i skjeden hos risikopersoner, håper vi det også blir mulig for kvinner å utsette den kreftforebyggende kirurgien og bevare fruktbarheten lengre.

– Utløser ikke kreften

– At det påvises en sammenheng mellom bakterieflora og eggstokkreft er interessant, men betyr ikke at den endrede bakterieflora har utløst kreften eller at det å påvirke floraen kan beskytte mot kreft.

Dette sier Kristina Lindemann, overlege ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo universitetssykehus. Hun er ikke en del av forskningsprosjektet FORECEE.

– Studien er i hvert fall tankevekkende og fremmer forhåpentligvis videre forskning, sier hun.

TANKEVEKKENDE: Det er holdepunkt for at bakterieflora i tarm påvirker effekten og bivirkningene av kreftbehandlingen, ifølge overlege Kristina Lindemann. Men hun påpeker at den endrede bakteriefloraen ikke utløser kreften. Foto: Privat

Dårlig prognose

Eggstokkreft er den nest hyppigste formen for underlivskreft i den

vestlige del av verden. Årlig diagnostiseres det rundt 500 nye tilfeller i Norge, og av disse har 75–100 kvinner en arvelig mutasjon i ett av BRCA-genene, de samme genene som gir økt risiko for brystkreft.

Prognosen for pasientgruppen er fortsatt dårlig, og mindre enn 50 prosent av kvinnene med eggstokkreft blir kurerte.

540 kvinner fra Bergen er med i studien, som utgår fra det internasjonale forskningsprosjektet FORECEE.

FORECEE-prosjektet har fokus på å utvikle metoder for å forebygge kvinnelige kreftformer, og har som mål å kartlegge hvilken risiko kvinner har for å utvikle kreft i bryst, eggstokker, livmor og livmorhals.

–Det har lenge vært kjent at eggstokkreft oppstår i egglederne, og man har spekulert i hva som gjør cellene i egglederne så utsatte. Dataen fra studien viser at forstyrrelser i kroppens naturlige barrierer kan være årsaken, sier Bjørge.

Det neste trinnet er å undersøke om de uvennlige bakteriene også finnes i egglederne.

– Selv om andre tidligere har spekulert i om melkesyrebakterier kan ha en beskyttende effekt på utviklingen av eggstokkreft er dette første gang at det identifiseres som en klar risikofaktor.

Tidligere kreftpasient: – Helt fantastisk

Anne Marie Haug Iversen (37) fra Raufoss har BRCA1-genfeil og ble diagnostisert med eggstokkreft, bare seks måneder etter hun ble operert for livmorkreft.

Hun har tidligere delt sin historie i Oppland Arbeiderblad.

I dag har Haug Iversen vært kreftfri i litt over ett år, og har gode prognoser.

– Det er helt fantastisk hvis man i fremtiden kan ta en stikkpille, mot å operere bort eggstokker og eggledere, som er dagens løsning. Jeg har selv vært veldig heldig fordi eggstokkreften ble oppdaget relativt tidlig og at jeg ble kreftfri, sier hun.

KREFTFRI: Anne Marie Haug Iversen ble diagnostisert med eggstokkreft på et tidlig stadie. Foto: Privat

– Veldig spennende resultater

– Dette er veldig spennende resultater og gode tall, som jeg har veldig troen på, sier Jeanette Hoel, leder i Gynkreftforeningen.

BEGEISTRET: Jeanette Hoel er leder for Gynkreftforeningen og gledes over studieresultatene. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen

Hoel har selv blitt rammet av livmorhalskreft og brystkreft tidligere.

– For pasienter med eggstokkreft betyr dette mye. For de med den arvelige genfeilen, kan dette kanskje forebygge kreftsykdommen, holde de friske og la de beholde eggstokkene.

