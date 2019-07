RØDT BETYR VARMT! Sjekk dette temperaturkartet for kommende onsdag – som viser 20–25 plussgrader på kysten av Sør- og Østlandet. Foto: Kart: StormGeo

Melder sol i hele landet – Sør- og Østlandet kan nå 25 pluss

Klar for sol og pent vær? Hold ut – det kommer! I neste uke varsles det sol og dag etter dag med pent vær – over hele landet.

Ironisk nok er det høytrykket som har vært med på å lage det unormale kaldlufts-utbruddet, som også lager finværet neste uke:

– Det er slik at høytrykket ved Grønland sammen med et lavtrykk over Finland-Russland har satt opp en veldig kald nordvestlig luftstrøm, som har gitt det kalde været, forklarer meteorolog Camilla Albertsen i StormGeo.

HETT I SØR: Sør- og Østlandet fikk en smak av hetebølgen på Kontinentet sist helg – her sommerstemning i Kragerø lørdag 29. juni. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Høstlig uke

Mens Østlandet har ligget i le for det verste været, har Vestlandet og kysten nordover hatt et skikkelig guffent vær med mye regn og iskaldt regn og snø nedover i fjellsidene.

Men til helgen er det verste over, og fra mandag av overtar høytrykket!

– Ja, det er slik at høytrykket siger rolig østover, og fra mandag av vil det legge seg slik at det dekker hele Skandinavia. Det vil bli slutt på påfyll av stadig mer kald nordavind. I stedet blir det rolige vindforhold, mye sol og etter hvert litt sørlige luftmasser, lover hun.

Full sommer i sør

Allerede fra mandag av vil Sør- og Østlandet kunne nå 20-tallet på gradestokken, og senere i uken vil de kunne oppnå fra 20–25 plussgrader.

Vestlandet starter litt mer forsiktig med 16–20 grader fra mandag av, mulig litt høyere i innlandet.

Midt-Norge starter på mandag med 14–16 pluss, men stiger til 18–20 på dagtid utover i uken.

– Nå er det ikke helt skyfritt – vi har tilløp til enkelte byger, særlig ettermiddagsbyger både i Sør-Norge og i Midt-Norge utover i uken. Men vi snakker byger, ikke om regnvær av samme skala som har bøttet ned over kysten i vest siste uken, sier Albertsen.

Varer hele uken

Nordland får det varmest i sør, her kan de nå 18–20 grader, mens de lenger nord vil måtte klare seg med 12–16 grader, og det blir klart kjøligst på kysten.

Troms og Finnmark får de varmeste dagene allerede søndag og mandag, da de får inn varmluft fra øst og kan nå 18–20 varmegrader. Dette synker litt, utover i uken, til 16–16 grader i Troms og 12–15 i Finnmark.

– I Øst-Finnmark kan vi også få det enda kjøligere med 8–10 plussgrader i løpet av uken, da de får inn noe nordavind, sier hun.

Hvor lenge godværet over hele landet varer, er ikke helt klart:

– Det ser ut til å vare hele uken. Men så er det mest sannsynlig at høytrykket svekkes, og det åpner for svake lavtrykk igjen, antar StormGeo-meteorolog Camilla Albertsen.

Publisert: 04.07.19 kl. 14:53 Oppdatert: 04.07.19 kl. 15:35