PÅ VEI: Stine Wigum Hagen fødte sønnen Kristian på akuttavdelingen på Orkdal sykehus. Sykehuset har ikke fødeavdeling. Hun og samboeren var på vei til St. Olavs. Foto: PRIVAT

Helseforetakene skal sikre følgetjeneste: Stine (28) mistet en liter blod under fødselen på akuttmottaket

Før fødsel tok hun forbehold om sommerstenging og manglende beredskapsferge på nattetid. Men dagen hun skulle føde sto hun uten jordmorfølge i kommunen.

Det ble en dramatisk fødsel for Stine Wigum Hagen (28) fra Aure kommune i Møre og Romsdal.

– Vi bestemte oss tidlig for at vi ønsket å føde på St. Olavs hospital i Trondheim fremfor Kristiansund sykehus. Reiseavstanden er noe lengre, men det føltes likevel tryggere å planlegge fødsel på St. Olavs, sier hun til VG.

Før fødsel tok Stine Wigum Hagen og samboeren Fredrik forbehold om sommerstenging og manglende beredskapsferge på nattetid.

– Da henvisningen ble sendt visste vi ikke når på sommeren fødeavdelingen i Kristiansund skulle være stengt, bare at den kom til å bli det. Skulle fødselen starte på natten må man komme seg til sykehuset i Kristiansund via ambulansebåt. Det er strake veien å kjøre til St. Olavs, sier hun.

Stine og samboeren kom seg ikke frem til Trondheim før fødsel. På veien, ved akuttavdelingen i Orkdal, hadde hun 10 centimeter åpning.

Krav på følgetjeneste

For hver kilometer de la bak seg kjente Stine at smertene tok seg opp.

– Det var ubehagelig å sitte i bil. Jeg konsentrerte meg om riene, og skjønte at vi måtte ringe jordmorberedskapen i Orkdal for å se hvor langt i fødselsforløpet jeg hadde kommet, sier hun.

Kvinner som har en og en halv time eller mer i reisevei for å føde har krav på følgetjeneste av jordmor, ifølge Helsedirektoratet.

For Stine er det rundt to timer til St. Olavs. I tillegg var hun risikofødende. Planen var derfor at hun skulle kontakte jordmor i Aure for en vurdering idet fødselen var i gang.

– På siste svangerskapskontroll fikk jeg vite at jordmoren skulle på fylkestinget 17. juni. Skulle det bli fødsel denne dagen ville ikke hun være tilgjengelig.

Litt før klokken seks morgenen 17. juni våknet Stine av rier.

Mistet en liter blod

Stine og samboeren hadde fått nummeret til jordmorberedskapen i Orkdal.

– Vi var nesten kommet fram til Orkdal sykehus før vi fikk svar på telefon fra jordmoren der. Jeg ble sittende noen minutter alene i bilen utenfor sykehuset. Samboer var på leting etter jordmor. Dette føltes som en evighet på grunn av smertene, sier Stine som omsider ble trillet inn på akuttmottaket.

– Jordmor på vakt undersøkte meg, og det viste seg at jeg hadde 10 centimeter åpning. Et par minutter senere kom pressetrangen.

Mandag 17. juni klokken 08.59 fødte hun en frisk og velskapt gutt som har fått navnet Kristian.

Men Stine hadde fått en stor blødning under fødselen. På akuttmottaket hadde de ikke rukket å se på svangerskapskortet hennes og at hun var risikofødende.

– Jeg mistet en del blod under min forrige fødsel, men mistet en liter blod denne gangen.

Helseforetakenes ansvar

Etter fødselen ble Stine sendt med ambulanse til St. Olavs.

– Jeg følte meg godt ivaretatt under fødselen. Verst var det i bilen, da det bare var samboeren min og meg alene. Han er ikke akkurat noen jordmor, sier hun.

NYFØDT: Stine Wigum Hagen med sønnen Kristian avbildet på St. Olavs. Fra før har hun og samboeren datteren Isabell (1). Foto: PRIVAT

Stine sier at hun og samboeren ikke ringte ambulanse selv fordi de ikke trodde fødselen skulle gå så raskt som den gjorde.

– Min første fødsel tok tolv timer. Denne gangen var det tre timer fra første tegn og til han ble født, sier hun.

På forhånd hadde hun fått tilbud om å legges inn på sykehus.

– Men jeg ønsket ikke det selv. Jeg har en datter på litt over ett år hjemme og ville ikke være innlagt i verste fall i flere uker.

Helseforetakenes ansvar

– Det er helseforetakenes ansvar å sikre fødende kvinner forsvarlig fødselshjelp med følgetjeneste på plass. Det er slett ikke alle kvinner som har mulighet til å reise vekk fra familien sin i lang tid for å vente på en fødsel, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet.

Hun reagerer sterkt på at Stine, en risikofødende med tidligere blødningsproblematikk i fødsel, måtte reise fra Aure uten jordmor til stede.

De skulle vært seks jordmødre i beredskap på Ytre Nordmøre. Elisabeth Jørgenvåg (53) er den eneste ansatte i den organiserte jordmorberedskapen på Smøla, Aure og Halsa.

Hun fortviler over mangelen på jordmødre i beredskap på Ytre Nordmøre.

– Denne episoden viser hvor små marginene er. Et kvarter senere, og Stine hadde født i bilen uten bistand. Jeg er veldig glad for at det var jordmorvakt på Orkanger som kunne møte henne og gi henne trygghet, sier Jørgenvåg.

Utfordringer med fullverdig dekning

– Helse Møre og Romsdal har over tid hatt utfordringer med fullverdig dekning av følgetjenesten på Nordmøre, blant annet fordi det er vansker med å rekruttere nok jordmødre til tjenesten, skriver Henrik Erdal i en e-post.

Han er klinikksjef Klinikk for kvinner barn og ungdom i Helse Møre og Romsdal, og svarer på vegne av helseforetaket.

– Først må vi si at det er leit å høre at denne fødende har hatt en slik opplevelse, men vi kjenner ikke denne hendelsen annet enn gjennom VG og kan derfor ikke gå inn i denne konkrete saken, skriver han og legger til:

– I alle svangerskap må fødested avklares så tidlig som mulig, og det må være en plan for hva en skal gjøre dersom akutte situasjoner oppstår slik at en kan en kan benytte kontaktpunkt som kan gi deg hjelp. Enten via nødnummeret 113, egen fastlege eller legevakt eller direkte til aktuell fødeavdeling eller sykehus.

Han viser til opplysninger om at den fødende fra Aure hadde planlagt fødselen ved St. Olavs hospital i Trondheim, i stedet for sykehusene i fylket, Kristiansund og Molde, som begge var i normal drift.

– I utgangspunktet har helseforetaket primært ansvar for følgetjeneste innenfor eget helseforetak, men vi har også vært fleksibel på følgetjeneste ut av eget fylke selv om dette fører til en svekkelse av egen beredskap, skriver Erdal.

Avdelingssjef for prehospitale tjenester i Helse Møre og Romsdal, Lars Erik Sjømæling, opplyser til VG at dersom en fødende fra Aure skal til sykehusene i Kristiansund eller Molde, så er alle fergestrekninger ivaretatt gjennom ambulansebåtberedskap.

Helse Møre og Romsdal mener at dette dekker tilbudet om beredskapsferge på nattetid.

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsrådgiver Elling Finnanger Snøfugl for St. Olavs hospital, som ikke har noe å tilføye i denne saken.