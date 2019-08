SJELEVENNER: Det er Line Kløften som er den egentlige eieren av hesten Be My Spirit Foto: PRIVAT

Ruset mann mente en hest var hans sjelevenn – eieren av hesten var uenig

Søndag ettermiddag måtte politiet i Trondheim rykke ut til en melding om en mann som hadde tatt seg inn i et hestesenter. Mannen mente han var blitt hestens sjelevenn.

– Jeg sa at han måtte gå ut derfra, fordi det var min hest. Da ble han litt hissig fordi han hadde fått så god kontakt med hesten at han mente den var hans sjelevenn.

Det forteller hesteeier Line Kløften til VG. På søndag skulle hun mate hesten, da hun oppdaget en inntrenger i luftegården der hun hadde hesten.

Siktet for ordensforstyrrelse

Kløften forklarer at hun ikke fikk mannen til å flytte seg, og til slutt måtte ta med hesten ut av luftegården.

– Det måtte jeg ha hjelp til, for han var dobbelt så stor som meg, forklarer hun.

Men da Kløften tok med hesten ut igjen, da mannen tilsynelatende var borte, kom han plutselig tilbake. Til slutt så hun seg nødt til å tilkalle politiet.

– Vi fikk inn melding klokken 12.29. Det er opprettet en sak, og mannen ble innbrakt på grunn av beruselse, sier operasjonsleder Kristen Bergstrøm til VG.

Mannen er nå siktet for ordensforstyrrelse, og ikke for å ha forsøkt å stjele hesten.

Litt komisk

Kløften forteller at det ble litt amper stemning, da mannen ikke ville forlate hesten, men sier at det gikk greit.

– Jeg følte meg litt truet, men han var for så vidt rolig i kroppsspråket. Vi fikk jo avverget situasjonen ganske greit da flere kom til for å hjelpe, og da politiet kom.

Hun sier også at det hele fremsto litt komisk, særlig med tanke på hestens navn.

– Han mente jo at de var sjelevenner, også heter hesten Be My Spirit, sier hun.

