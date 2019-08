MANGLET REKKVERK: Merker på rekkverket som ligger på bakken tyder på at det er revet ned i forbindelse med brøyting. Det er lagt blomster på stedet til minne om de som omkom i ulykken der lørdag. Foto: Jørgen Braastad

Svolvær-ulykken: Utsatte utbedring av rekkverk fire ganger

SVOLVÆR (VG) Det ble gjort fire forsøk på å utbedre rekkverk på fergekaia i Svolvær, der dødsulykken skjedde lørdag.

Lørdag kveld kjørte en bil med tre personer utfor fergekaien i Svolvær i Vågan kommune, og havnet på syv meters dyp, 25 meter fra land. En mann og en ung kvinne mistet livet i ulykken. En annen kvinne ligger kritisk skadet på Universitetssykehuset Nord-Norge.

I en pressemelding mandag skrev politiet at mye tyder på at de tre var ute på øvelseskjøring.

Statens Vegvesen forteller til VG at det under en rutinemessig kontroll i vinter ble avdekket brøyteskader på rekkverket ut mot havet, der ulykken skjedde, og at det ble sendt en samlet bestilling om utbedring av slike skader til entreprenør 24. mai.

FØLER MED: – Alle som blir berørt av en trafikkulykke, har jo vi den sterkeste medfølelse med. Det har vi selvfølgelig også i denne saken, sier Geir Jørgensen, avdelingsdirektør for Veiavdelingen i Midtre Hålogaland i Statens vegvesen. Foto: Privat

Forsøker gjentatte ganger

Tre dager senere var entreprenør ute for å sette opp nytt rekkverk, men ble hindret av for mange biler på steder. De kom rett og slett ikke til, forteller Geir Jørgensen, avdelingsdirektør for Veiavdelingen i Midtre Hålogaland i Statens vegvesen, til VG.

16. juni prøver de igjen, men samme problem oppstår. De velger så å overnatte for å se om det er større sjanse dagen etter, uten hell. De forsøker to ganger til, men kommer ikke til.

– Er det vanlig at utbedringer som dette blir så forsinket?

– Nei, det er nok ikke riktig å si at det er vanlig, sier Jørgensen til VG.

– Men entreprenøren var ute og forsøkte tre dager etter at bestilling var mottatt. Det er ulike praktisk tilnærminger til at dette ikke har latt seg løse i sommerperioden. Dessverre skjedde dette, og det er selvfølgelig kjempetrasig. Det preger vår organisasjon, men det er klart det preger de berørte mer, og dem har vi den sterkeste medfølelse med.

– Kunne man sperret parkeringsplassen i en begrenset periode og fått det gjort?

– Da er det to ting som trer inn. For det første kan du ikke sperre de parkerte bilene inne. Så hvis man skulle sperret området, måtte man tauet bilene. Det har ikke vært tradisjon for å gjøre det, sier han.

Ikke vurdert som høyrisikoområde

Jørgensen peker videre på at fergekaia ikke ble vurdert som et høyrisikoområde. Firmaet har et ganske stort geografisk område å utbedre, og akkurat dette er et oppstillingsområde for ferge, med redusert fart. Biler står parkert der hele året, forteller han.

– Her er nok risikovurderingen at det er mindre risikobefengt enn rekkverk langs en 80-sone, for eksempel. Sjansen for en utforkjøring vil normalt vurderes som høyere risiko. Det blir så klart et fattig utsagn når dette nå har skjedd, fortsetter han, og understreker at man ennå ikke vet årsaken til ulykken.

Han presiserer at rekkverket er én ting som vurderes som en faktor til utfallet av ulykken.

– Uansett dødsulykke bruker vi mye tid og energi på å undersøke, se på tiltak, og ta lærdom. En sånn ulykke som dette er tragisk, sier han.









STRØM: Bilen kjørte av denne fergekaien i Svolvær, og ble tatt av strømmen. Da politiet hentet opp personene var bilen på syv meter dyp og 25 meter fra fergekaien. Ifølge VGs kalkulasjoner endte bilen opp i dette området i vannet.

