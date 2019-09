FOR RETTEN: Oslo tingrett. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Toppblogger i retten tiltalt for vold: – Plutselig var det helt svart

En tidligere voldsdømt blogger møtte onsdag i retten tiltalt for å ha angrepet en taxisjåfør mens han kjørte. Hun hevder hun ikke husker noe fra den påståtte hendelsen.

Kvinnen i 20-årene er tidligere dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for vold mot en mann på en fest der hun kastet en flaske eller et glass i ansiktet på mannen. Fornærmede måtte sy fire sting, ifølge dommen.

Tirsdag startet en ny sak i Oslo tingrett der hun er tiltalt for kroppsskade og vold mot en særlig utsatt yrkesgruppe. Bloggeren skal ifølge tiltalen ha slått en taxisjåfør i tinningen med en mobiltelefon, bitt ham i armen og spyttet på vedkommende mens han kjørte.

På spørsmål i retten om hun erkjenner straffskyld, svarer tiltalte at hun ikke husker noe av hendelsene beskrevet i tiltalen.

Hun forklarer at hun hadde drukket tett med noen bekjente på Heidi’s Bier Bar, og at det eneste hun husker etter utestedet er et glimt av at hun snakket med politiet.

– Jeg husker ganske klart fra inne på utestedet. Men plutselig var det helt svart. Jeg har aldri følt meg sånn tidligere av alkohol og vet ikke om det var alkohol eller om noen puttet noe i drinken. Det neste jeg husker er at jeg snakket med politiet, sier tiltalte.

Hun forteller at hun våknet opp med sko og klær på i sin egen stue og at hun ikke vet hvordan hun kom seg hjem fra der hun snakket med politiet. Hun forteller også at hun kastet opp blod og følte seg veldig rar i kroppen neste dag og har tenkt på at hun kan ha blitt dopet ned, men at hun ikke har tatt noen blodprøver.

På spørsmål om hvor mye hun drakk og hva, svarer bloggeren:

– Vi drakk ganske mye. Vi drakk alt mulig - drinker og shots.

En av politibetjentene som utgjorde den første patruljen på stedet, forklarte seg også i retten. Hun fortalte at en ansatt på en bensinstasjon hadde tilkalt politiet etter oppfordring fra sjåføren. Den ansatte hadde ikke selv vært vitne til hendelsen, men forklart at en taxisjåfør og en kunde hadde sloss.

FORSVARER: Advokat Cecilie Nakstad i Oslo tingrett 4. september. Foto: Ingvill Dybfest Dahl / VG

– Han forklarte at hun slår mobiltelefonen i tinningen på ham flere ganger. Hun skal også ha spyttet på ham og hun har bitt ham i høyre underarm, der har han fått en liten hevelse. Jeg så at han var rød i huden under armen og på tinningen, sier politivitnet.

Betjenten beskriver også tiltalte som ufin mot politiet - at hun roper og kaller dem stygge ord, og fremstår som beruset ved å sjangle og snøvle.

På spørsmål fra aktor om hvordan fornærmede framstod, forteller betjenten:

– Edru. Han var oppskaket. Han var blitt slått så brillene hadde falt av. Han brukte dem for å kjøre bil, så han fremstod som redd og oppskaket.

Politivitnet sier hun la merke til at ledningen fra takstameteret til betalingsterminalen lå bak i bilen da de ankom.

– Vi fikk en forståelse av at han hadde blitt angrepet. Han følte at han hjalp henne for å få henne trygt hjem, selv om hun var veldig sint da hun kom inn i bilen.

Sjåføren har bedt om å få betalt de rundt 250 kronene for turen som ikke ble betalt den kvelden, noe tiltalte har gått med på.

På spørsmål om hvordan han opplevde taxituren, sier fornærmede selv:

– Det er den tøffeste turen jeg har hatt. Jeg har aldri opplevd en jente som er så voldelig som tiltalte.

Saken oppdateres.

