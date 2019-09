Etterforskningen av helikopterulykken: – Vanskelig og komplisert arbeid

Etterforskningen av helikopterulykken i Alta, som kostet seks personer livet, fortsetter mandag. På grunn av store skader på helikoptervraket er arbeidet vanskelig og vil ta tid.

Mandag vil også to personer fra fransk havarikommisjon, samt personell fra helikopter- og motorprodusent, komme til Alta for å bistå. Dette for å danne et så kompetent team som mulig, forteller direktør i Statens havarikommisjon, William J. Bertheussen, til VG.

Havarikommisjonen vil også sende ytterligere én etterforsker til stedet.

– Jeg vil understreke at vi gjør alt vi kan, og har satt inn alle tilgjengelige ressurser, for å snu hver eneste sten og komme til bunns i saken, sier Bertheussen mandag morgen.

Brannen gjør arbeidet vanskelig

Det forulykkede helikopteret var av typen Airbus AS-350B, og er franskprodusert. Helikopteret brant kraftig etter ulykken, noe som gjør arbeidet komplisert.

– Det er et vanskelig arbeid. Det har jo oppstått brann i etterkant av styrten, så det er et vanskelig og komplisert arbeid dette her, sier Bertheussen.

Direktøren sier det er vanskelig å anslå hvor lang tid etterforskningen vil ta.

– Det avhenger helt av de funn man gjør underveis. Jeg tror man vil vente på forsterkningene som kommer i dag, og få diskutert det man har sett så langt. At arbeidet vil ta tid, det er helt sikkert, sier han.

VRAKET: Det havarerte helikopteret ligger i ulendt terreng i Kvenvik-området, sørvest for Alta. Foto: Tom Skoglund, Altaposten

Alle de omkomne unge personer

Politiet offentliggjorde søndag navnene på fire av de seks omkomne etter ulykken: Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Kevin Berg (20) og Robin Karlsen (20), mistet alle livet. De er født i 1998 og 1999. I tillegg omkom en 22 år gammel kvinne. Alle de omkomne passasjerene var fra Alta.

Piloten, en 27 år gammel svensk mann, mistet også livet.

To av de omkomne, Kevin Berg og Kine Johnsen, var søskenbarn. Kevin er sønn av lokal Frp-politiker Ronny Berg.

PREGET: Richard Simonsen i Alta Helitrans. Foto: MATTIS SANDBLAD

Politiet opplyste i en pressemelding søndag at de etterforsker ulykken for å finne ut hva som skjedde da helikopteret styrtet. I tillegg til tekniske undersøkelser gjennomføres det avhør og annen taktisk etterforskning. Politiet avhører også vitner og ansatte i helikopterselskapet.

Ulykkeshelikopteret tilhører selskapet Helitrans som var på oppdrag for musikkfestivalen Høstsprell på Kvenvikmoen, et stykke utenfor Alta.

Daglig leder i Helitrans, Richard Simonsen, fortalte i går til VG at selskapet er svært preget av det som har skjedd.

– Vi er i sjokk og sorg, sa Simonsen.

Ifølge Nordlys var helikopteret ett av to som selskapet Helitrans i juni fikk overlevert fra Østnes Helicopters, som representerer Airbus i Norge.

