AKUTT: Rundt ti av de omtrent 450 henvendelsene Kirkens SOS mottar i døgnet, blir nå regnet som akutte selvmordssamtaler. Foto: Frank May / NTB scanpix

Nær dobling i akutte selvmordssamtaler denne sommeren

Kirkens SOS melder om at de får inn nærmere dobbelt så mange akutte selvmordssamtaler sammenlignet med sommeren i fjor. Det kan henge sammen med coronasituasjonen, sier generalsekretær Leif Jarle Theis.

– Det ringer inn mange mennesker som er så fortvilte at de ikke har lyst til å leve lenger, sier generalsekretær i Kirkens SOS Leif Jarle Theis.

Kirkens SOS sin krisetjeneste tar som vanlig imot telefoner gjennom sommeren, og har den siste tiden merket spesielt stor pågang.

I perioden 15. juni – 15. juli har det blitt registrert nærmere dobbelt så mange akutte selvmordssamtaler sammenlignet med samme periode i fjor.

Rundt ti av de omtrent 400 henvendelsene de frivillige i Kirkens SOS besvarer i døgnet, blir nå regnet som akutte selvmordssamtaler, som tilsier at innringeren har konkrete planer om å ta sitt eget liv innen kort tid.

Tallet er hentet fra utfylt statistikk av de frivillige, og det faktiske tallet kan være enda høyere, opplyser Kirkens SOS.

– Ufattelig trist

Theis tror økningen i akutte selvmordssamtaler kan henge sammen med coronasituasjonen.

– Det som har vært vanskelig før, blir enda vanskeligere nå. Ting som tidligere har vært trygt, er plutselig ikke det lenger, sier han.

De største temaene i samtalene er de samme som vanligvis dukker opp – psykiske lidelser, ensomhet og relasjonsproblemer. Men nå er det altså flere som føler livet er for tungt å leve.

– Det er selvfølgelig ufattelig trist å se at flere mennesker er så fortvilet nå at de er så nære å ta sitt eget liv, men vi synes jo også det er bra at de ringer til oss. Kanskje kan det gjøre at de holder ut litt til, sier Theis.

ØKNING: Generalsekretær i Kirkens SOS Leif Jarle Theis forteller om en kraftig økning i antall akutte selvmordssamtaler på deres krisetjeneste. Foto: Kirkens SOS

Helseminister Bent Høie uttalte til VG i midten av juni at han er bekymret for at selvmordsraten vil stige i kjølvannet av coronapandemien.

– Jeg er bekymret for selvmord under og etter krisen. Tidligere sto vi alle i en krise som ga en fellesskapsfølelse om at alle hadde det tøft. Nå er vi på vei inn i en mer normal hverdag, men noen vil stå igjen i en fortsatt krise. Det er de som etter dette står uten jobb, går gjennom samlivsbrudd eller har fått forverrede psykiske helseutfordringer. Det kan være spesielt tøft for dem å se at livet for andre går videre, sa Høie.

Ikke overrasket

Generalsekretær for Rådet for psykisk helse Tove Gundersen sier at tallene fra Kirkens SOS bekymrer henne veldig.

– Samtidig må jeg si at jeg ikke er veldig overrasket, dessverre. Vi har vært gjennom en krisesituasjon som berører folk i ulik grad, men først og fremst de som sliter mest fra før av, sier Gundersen.

Hun tror det kan være mange ulike grunner til at tallene nå øker.

– Noe kan handle om helseangst som forsterkes, og det kan handle om utfordringer rundt opplevelser av tap, som å miste jobben. Slikt er med på å øke uro og bekymring, sier Gundersen.

Generalsekretæren understreker at det ikke er sikkert coronasituasjonen er grunnen, men at det er en viss sannsynlighet for at det kan ha vært med på å trigge selvmordstanker.

OGSÅ POSITIVT: Generalsekretær for Rådet for psykisk helse Tove Gundersen ser ikke bare negativt på tallene, men synes det er positivt at folk som sliter faktisk ringer inn. Foto: Erik M. Sundt / Rådet for psykisk helse

– Samtidig er det sommer, en periode hvor vi vet det kan være vanskelig for folk å klare seg selv. Mange drar på ferie, og man får ikke den hjelpen man ellers ville fått, og møter ikke de samme støttepersonene i hverdagen.

Gundersen mener det også går an å se positivt på tallene fra i sommer.

– Dette kan også ha en god side. Vi inviterer jo nettopp folk til å be om hjelp, for åpenhet redder liv. Vi vil at folk skal ringe og sette ord på det de føler. Det bidrar til håp, gjennom sorteringen av tanker og omsorg. Det å dele hjelper i seg selv og det fører til at omgivelsene bedre kan forstå, sier Gundersen og legger til:

– Det som er synd er man ikke alltid rekker å besvare alle henvendelser eller gi behandling til de som trenger det. Det er et etterslep fra før nedstengningen som vi som samfunn må rigge oss til. Det krever at vi minst må doble innsatsen og øke kapasiteten fremover på flere nivåer.

Trenger du noen å snakke med?

Telefonnummeret til Kirkens SOS krisetelefon er 22 40 00 40. Telefonen er åpen hver dag, hele døgnet.

Eller chat på soschat.no hver kveld fra 18:30-22:30 (fram til 01:30 fredager og lørdager).

Publisert: 17.07.20 kl. 12:12 Oppdatert: 17.07.20 kl. 12:22

