OLJEFONDET: Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen skal etter planen starte i sin nye jobb i september. Foto: Krister Sørbø

Norges Bank endret etisk regelverk før Tangen-høring

Norges Banks hovedstyre endret i juni sitt etiske regelverk etter at de i mai selv påpekte at Nicolai Tangen hadde en interessekonflikt. Representantskapet har bedt hovedstyret forklare konsekvensen av endringene.

Ifølge representantskapet innebærer endringene i det etiske regelverket at sentralbanksjef Øystein Olsen nå kan forhåndsgodkjenne «verv, eierinteresser mv. og yrkesmessig virksomhet» som i utgangspunktet ville vært i strid med hovedregelen om forbud mot interessekonflikter for lederen av Oljefondet.

Det viser et brev som VG har fått innsyn i.

Representantskapet, som ledes av Erna Solbergs tidligere stabssjef Julie Brodtkorb, skriver at endringene i det etiske regelverket for ansatte i banken ble vedtatt av hovedstyret 24. juni.

– Vi sendte brevet fordi vi ønsker å kunne opplyse finanskomiteen om saken. Da må vi vite hvilket etisk regelverk som gjelder i Norges Bank per den 10. august. Vi offentliggjør vårt svar fordi vi har praktisert åpenhet i denne saken hele veien. Det er også viktig å få frem at Norges Bank har samtykket til at vi offentliggjør vårt brev, sier Brodtkorb.

Regelendringene skal etter planen tre i kraft den 15. august.

Det er bare fem dager etter Stortingets åpne høring om ansettelsesprosessen av påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen. Både sentralbanksjef Olsen og Brodtkorb i representantskapet er innkalt til høringen 10. august.

Representantskapet har tidligere krevd at risikoen for interessekonflikter mellom Nicolai Tangens selskap Ako Capital og hans rolle som leder for oljefondet ikke bare skal demmes opp for, de skal elimineres.

SENTRALBANKSJEF: Ifølge representantskapet får sentralbanksjef Øystein Olsen utvidet sine muligheter i det etiske regelverket. Foto: Fredrik Hagen

Vil offentliggjøre endringer

Norges Bank opplyser til VG at de har svart på brevet fra representantskapet.

– De oppdaterte etiske retningslinjene vil bli publisert før høringen i Stortinget, skriver presseansvarlig Bård Molberg i en e-post til VG.

Representantskapet bemerker i sitt brev at bankens hovedstyre den 27. mai skriver følgende om bankens etiske regelverk (vedlegg 2, side 5): «Tangens samlede eierinteresser og investeringer er i utgangspunktet en interessekonflikt i forhold til de interesser han skal ivareta for Norges Bank, jf. § 9».

TILSYN: Norges Banks representantskap, ledet av Julie Brodtkorb, har stilt flere kritiske spørsmål rundt ansettelsen av påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen. Foto: Terje Pedersen

VG har bedt om innsyn i svaret fra Norges Bank, men innsynskravet er foreløpig ikke besvart.

– Er det etter hovedstyrets oppfatning slik at Tangens samlede eierinteresser og investeringer ikke lenger vil være i strid med § 9 etter endringene i de etiske prinsippene, forutsatt at forhåndsgodkjennelse fra sentralbanksjefen foreligger?

– Spørsmålet er besvart i korrespondansen som VG har bedt om innsyn i. Innsynskravet er fortsatt til behandling. Meroffentlighet vil bli vurdert, skriver Molberg i Norges Bank til VG.

To spørsmål til banken

Brevet ble sendt 15. juli. Brodtkorb sier at de trenger opplysningene til høringen 10. august.

– Det er viktig for representantskapet å vite hvilket etisk regelverk Norges Bank har når vi sitter i høring på Stortinget den 10. august. Vi forbereder oss til høringen nå. Hovedstyret har selv i et brev den 27. mai sagt at det på det tidspunktet var en interessekonflikt mellom Tangens samlede interesser og investeringer og de interesser han skal ivareta for Norges Bank, sier Brodtkorb.

I brevet bes Norges Bank opplyse om banken mener endringene i de etiske prinsippene gjør at Tangens samlede eierinteresser ikke lenger vil være i strid med hovedregelen om forbud mot interessekonflikter, dersom det blir forhåndsgodkjent av sentralbanksjef Øystein Olsen.

De spør også om Norges Bank planlegger å gjøre de reviderte etiske prinsippene kjent for Stortinget og allmennheten før høringen i Stortingets finanskomité den 10. August. De ber banken opplyse om når de endrede prinsippene eventuelt ville bli gjort kjent.

Publisert: 29.07.20 kl. 19:48

