VAR IKKE HJEMME: Én av festene som knyttes til smitteutbruddet ble arrangert hjemme hos smittevernoverlege Bjørg Dysthe i Bærum. Foto: KARL BRAANAAS/BUDSTIKKA

Smitteutbrudd etter fest i huset til smittevernoverlegen: Visste ikke om festen

En av festene som knyttes til et smitteutbrudd i Oslo vest, ble arrangert hjemme hos smittevernoverlegen i Bærum. Hun var selv bortreist.

Det var Budstikka som først omtalte at festen fant sted hjemme hos smittevernoverlege Bjørg Dysthe.

Ifølge NRK er 28 personer så langt bekreftet smittet etter de fire festene i bydel Vestre Aker i Oslo; torsdag, fredag og lørdag i forrige uke. Det vil si at antall smittede har doblet seg siden torsdag kveld.

Det var totalt 150 festdeltagere på de ulike festene. Dysthe bekrefter at én av festene ble arrangert i hennes hus.

– Jeg og min mann var forrige helg bortreist og ikke kjent med at det var en sammenkomst hos oss, sier hun i en skriftlig uttalelse som VG har fått.

– Da jeg ble kjent med at det hadde vært flere fester i Vestre Aker, også i mitt hjem, og at deltakere på disse hadde forkjølelsessymptomer, bidro jeg umiddelbart til at det ble foretatt testing og at andre deltakere ble informert slik at disse kunne ta sine forholdsregler og smittesporing kunne starte, sier Dysthe.

Hun beskriver økningen i antall smittede unge i flere kommuner som alvorlig. De smittede etter de fire festene kommer fra bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner, samt Bærum kommune.

Personer som har deltatt på festene og som ikke har vært i kontakt med bydelen, oppfordres til å kontakte Bydel Vestre Aker på telefon 40411520 eller på e-post smittevern@bva.oslo.kommune.no.

les også 12 nye smittetilfeller i Bergen på én uke – flere kan spores til Oslo-fester

SMITTET PÅ FEST: Fire fester forrige uke, med henholdsvis 20, 40, 50 og 51 deltakere, knyttes til smitteutbruddet i Oslo vest. Illustrasjonsfoto. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Dysthe tilføyer at hun som smittevernoverlege er opptatt av å overholde smittevernregler, både i jobb og privat.

– Jeg synes det er leit at fokus her dreies rundt min person og er av den oppfatning at forhold knyttet til mine barn, selv om de er voksne, er en privatsak, sier hun.

Festdeltagere har reist utenlands

Smitteteamet i bydel Vestre Aker har til nå identifisert 190 nærkontakter til de smittede – blant annet familiemedlemmer. Bydelsdirektør Elisabeth Vennevold i Vestre Aker sier at de har kommet i kontakt med nesten alle.

– Noen er det enkelt å komme i kontakt med, noen har festdeltagerne selv hjulpet med å spore opp, men noen er det mer krevende å komme i kontakt med. Jeg vet blant annet at noen festdeltagere har reist utenlands, sier hun.

Det dreier seg ifølge bydelsdirektøren om fire-fem stykker.

Som såkalt «annen nærkontakt» skal man ifølge Folkehelseinstituttet testes to ganger – helst på dag tre og dag syv etter eksponering. Man må vente med å gå på skole eller jobb til første test er negativ, og må være i karantene på fritiden til andre test er negativ.

Smitteteamet rapporterer om et stort trykk på coronatelefonen. I tillegg er det på grunn av utbruddet en økning i antall personer som skal teste seg.

– Volvat har åpent til klokken 18 i helgene. De har litt kapasitet, Aker har ikke noe før mandag. Så det begynner å bli litt presset på testingen. Folk må forberede seg på å sitte i karantene til de får testet seg, sier Vennevold.

– Bekymringsfullt

VG omtalte tidligere fredag at flere av de nye smittetilfellene i Bergen kommune kan spores til festene i Oslo. Det bekymrer bydelsdirektøren.

– Det er klart det er bekymringsfullt at andre deltakere, som potensielt kan ha smitte, kan ha reist steder der det er mange andre mennesker, som kollektiv- og flytransport, sier Vennevold.

– Det er jo studiestart snart, så det er ikke unaturlig at noen reiser, tilføyer hun.

– Regjeringen besluttet i dag å innføre skjenkestopp etter midnatt alle dager. Er du bekymret for at det kan føre til flere slike hjemmefester?

– Tanken slo meg, men jeg håper ikke at jeg må være bekymret for det. For hvis det medfører at folk fortsetter i private boliger, har vi ikke oppnådd hovedoppdraget vårt, som jo er å unngå smitte, svarer hun.

Bent Høie sa under fredagens pressekonferanse at regjeringen frykter flere hjemmefester som følge av forbudet mot alkoholservering etter midnatt.

Publisert: 07.08.20 kl. 17:48 Oppdatert: 07.08.20 kl. 18:14

