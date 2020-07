BLANT TILFELLENE: Den ansatte som ble bekreftet smittet ved St. Olavs hospital i Trondheim er ett av flere tilfeller i kommunen de siste to ukene. Den ansatte kom fra utenlandsreise og skulle vært i karantene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Ni av ti tilfeller i Trondheim er importsmitte - coronatelefonen lyser rødt

Ni av de påviste tilfellene i Trondheim de siste to ukene er importsmitte. Nå oppbemanner kommunen både telefonen og testkapasiteten.

Ytterligere en person er smittet av coronaviruset i Trondheim, opplyser kommunen. Totalt er nå 354 personer registrert smittet i kommunen siden utbruddets start, viser VGs oversikt. De to siste ukene har kommune påvist 10 nye tilfeller.

Det nye tilfellet har også vært i reisefølget fra Danmark, der det lørdag ble bekreftet at to personer var smittet. Totalt er nå fire personer fra dette reisefølget smittet av coronaviruset.

– All smitte vi har hatt i Trondheim siden mai er importsmitte, med unntak av én familiekontakt til en som hadde vært på reise, sier kommuneoverlege Tove Røsstad til VG.

I forrige uke og denne uken har totalt ti personer blitt bekreftet smittet. Én av dem jobber ved St. Olavs hospital og skulle vært i karantene.

Sykehuset beklaget onsdag på det sterkeste at vedkommende ikke var i karantene etter hjemkomst fra reise i et land utenfor EU/EØS/Schengen. Totalt 18 ansatte og fire pasienter ble satt i karantene som følge av tilfellet.

Enorm pågang på telefon - må oppbemanne

– Importsmitten har kommet fra Danmark, Spania og et såkalt grått land utenfor EU/EØS/Schengen, sier Røsstad.

Det går varmt på kommunens coronatelefon.

– I går kom det 335 anrop til telefonen, mer enn vi har hatt på lenge. Vi har allerede oppbemannet telefon og testing, og vil gjøre det ytterligere. Økt reisevirksomhet, hovedsakelig innenlands, i tillegg til forkjølelsessymptomer, gjør at folk vil teste seg, sier hun.

– Er importsmitte et problem?

– Det er ikke nødvendigvis en utfordring at folk blir smittet i utlandet. Det kommer an på hvordan de oppfører seg etter at de har kommet hjem. De skal være veldig bevisst på at smittepresset er høyere ute enn hjemme. De må bare være veldig oppmerksomme på symptomer og at de kan være smittet, og være særlig nøye på å overholde smittevernreglene.

Publisert: 30.07.20 kl. 11:37

