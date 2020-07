TRAFIKKULYKKE: To biler frontkolliderte på E6 mellom Fauske og Rognan onsdag ettermiddag. Foto: Helge Simonsen/Saltenposten

Kvinne i 80-årene død og fire skadet i frontkollisjon i Nordland

To biler frontkolliderte på E6 ved Grytvikmoen i Saltdal kommune i Nordland onsdag ettermiddag.

Oppdatert nå nettopp

En kvinne i 80-årene ble bekreftet omkommet på stedet, mens fire andre personer ble fløyet til sykehus.

De involverte er en kvinne i slutten av 20-årene, en kvinne i slutten av 40-årene, en kvinne i midten av 50-årene og en mann i slutten av 60-årene







To av dem er lettere skadet og to av dem er moderat skadet. Alle fire er stabile. Det sier kommunikasjonsrådgiver Tor-Einar Schøning ved Nordlandssykehuset til VG.

– Det var tre personer i den ene bilen og to i den andre. En eldre dame er bekreftet død på stedet. Pårørende var i bilen, sier operasjonsleder Yngvar Fredriksen til VG.

Klikk for å aktivere kartet

Det var 80-sone på stedet og mye sommertrafikk. Politiet opplyser at veien kommer til å bli stengt over en lengre periode. Personbiler anbefales omkjøring via Misvær.

Politiet har fått flere meldinger om farlige situasjoner i forbindelse med at kjøretøy bryter ut av køen. Mesta er på vei for å bistå med dirigering.

Publisert: 22.07.20 kl. 17:26 Oppdatert: 22.07.20 kl. 21:25

Fra andre aviser