Mistenkelig dødsfall i Verdal: Gjør undersøkelser på naboens tomt

En mann i 50-årene har omkommet i Verdal i Trøndelag. Funn på stedet fører til politietterforskning, opplyser oppdragsleder i Trøndelag politidistrikt, Rune Brandmo til VG.

Det var Adresseavisen som meldte om saken først.

Politiet ble varslet i 07.30-tiden lørdag morgen om en mulig hjertestans på en privat adresse i Verdal.

Etter gjenopplivingsforsøk ble en 50-årig mann ble bekreftet død av lege på stedet.

– Funn på stedet gjør at vi karakteriserer dette som et mistenkelig dødsfall, sier operasjonsleder Rune Brandmo i Trøndelag politidistrikt til VG.

Sperret av to adresser

Politiet har startet etterforskning, og har sperret av to adresser for kriminaltekniske undersøkelser.

Politiadvokat Martin Moen opplyser at den avdøde mannen ble funnet på naboens adresse.

Trønderavisa skriver at politiet har fått opplyst at den avdøde var sammen med sin samboer og et nabopar fredag kveld og natt til lørdag.

– Vi vet ikke hvor lenge de var sammen. Disse tre vil bli avhørt etter hvert. Vi vil også gjennomføre en krimtekniske undersøkelse i boligen og har varslet krimteknikere, sier Brandmo til avisen.

Brandmo sier tre personene er bragt inn til lensmannskontoret for avhør. Alle har status som vitner, og det er foreløpig ingen som har status som mistenkt i saken.

– Foreløpig er det uklart for oss hva som har skjedd, sier Brandmo.

Publisert: 01.08.20 kl. 14:26

