ETTERFORSKER: Politiet i Trøndelag har sperret av åstedet for et mistenkelig dødsfall i Verdal, og utfører kriminaltekniske undersøkelser. Foto: Joachim Waade Nessemo / Trønder-Avisa

Drap i Verdal: Mann og kvinne siktet – sitter i avhør lørdag kveld

En mann og en kvinne er siktet for grov kroppsskade med døden til følge etter at en mann i 50-årene ble funnet død i Verdal lørdag morgen.

Politiadvokat Martin Moen bekrefter overfor Trønder-avisa at to personer er siktet etter det mistenkelige dødsfallet i Verdal.

De siktede er en mann i 40-årene og en kvinne i 60-årene bosatt i Trøndelag. De har fått oppnevnt hver sin forsvarer, henholdsvis Rolf Christensen og Per Ove Sørholt.

Ifølge politiet foreligger det skjellig grunn til mistanke for overtredelse av straffelovens paragraf 274: grov kroppsskade med døden til følge.

Politiet ble varslet i 07.30-tiden lørdag morgen om en mulig hjertestans på en privat adresse i Verdal.

Etter gjenopplivingsforsøk ble en 50-årig mann ble bekreftet død av lege på stedet.

Som følge av opplysninger i saken og funn på stedet iverksatte politiet etterforskning. Tre personer ble innbragt som vitner. På bakgrunn av det samlede bevisbildet fikk to av vitnene etterhvert status som siktet og ble pågrepet.

– Politiets etterforskning er i startfasen og vi etterforsker flere mulige hypoteser. Hverken den avdøde eller de siktede er kjent for politiet fra tidligere, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Obduksjon søndag

Politiet skriver at den avdøde vil bli obdusert søndag 2. august.

Etterforskingen pågår med full styrke og det gjennomføres avhør av de siktede lørdag ettermiddag og kveld, sier politiadvokat ved Trøndelag politidistrikt Martin Moen.

De pårørende er varslet, men av hensyn til videre etterforskning vil ikke politiet per nå gi flere opplysninger om siktelsen eller øvrige omstendigheter rundt dødsfallet.

En mann i 50-årene døde i Verdal lørdag morgen. Politiet betegner dødsfallet som mistenkelig og har startet undersøkelser. Politiet på rundspørring i området. Foto: Lars Lilleby Macedo/ NTB scanpix

Sperret av to adresser

Politiadvokat Martin Moen opplyser at den avdøde mannen ble funnet på naboens adresse.

Trønderavisa skriver at politiet har fått opplyst at den avdøde var sammen med sin samboer og et nabopar fredag kveld og natt til lørdag.

– Vi vet ikke hvor lenge de var sammen. Disse tre vil bli avhørt etter hvert. Vi vil også gjennomføre en krimtekniske undersøkelse i boligen og har varslet krimteknikere, sier Brandmo til avisen.

Brandmo sier tre personene er bragt inn til lensmannskontoret for avhør. Alle har status som vitner, og det er foreløpig ingen som har status som mistenkt i saken.

– Foreløpig er det uklart for oss hva som har skjedd, sier Brandmo.

01.08.20 kl. 14:26 Oppdatert: 01.08.20 kl. 21:58

