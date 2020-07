RØMT: En kenguru har i sommer blitt et fast eksotisk innslag i faunaen på Karmøy Foto: Vidar Levinsen

Kenguru-problem på Karmøy: – Den har begynt å bruke barnehagen som toalett

Egne kenguru-tiltak er innført etter at en rømt kenguru har slått seg ned ved en barnehage på Karmøy (ja, du leste riktig!) og tatt lekeområdet i bruk som toalett.

I mai skrev VG om skoleklassen som møtte en kenguru da de var på skogstur på Karmøy. Kenguruen hadde den gang nylig rømt fra dyreparken Haugaland Zoo like i nærheten, og oppholdt seg i skogen der skoleklassen hadde utetime.

Over to måneder senere er kenguruen fortsatt på rømmen, og nå har den blitt et problem.

– Hvem skulle tro at vi fikk et kenguru-problem i barnehagen, sier daglig leder i Storesund barnehage, Svein Harald Pedersen (52) til VG.

Det var Haugesunds Avis som først rapporterte om det noe uvanlige problemet, i alle fall her til lands.

Barnehagen som ligger nært inntil skogsområdet der kenguruen har oppholdt seg siden mai, har nå fått oppleve hva det vil si å være nærmeste nabo med det uvanlige dyret.

– Hvis den bare nøyde seg med å være et eksotisk innslag, hadde det vært greit, sier barnehagelederen. Men de siste par ukene har den begynt å hoppe over gjerdet og benytte barnehageområdet vårt som toalett!

FAST GJEST: Det rømte dyret har funnet seg godt til rette i naturen på Karmøy. Foto: Vidar Levinsen

Kenguru og corona

Kenguruen har gjennom sommeren blitt et fast innslag i det lille skogsområdet mellom barnehagen og dyreparken hvor den opprinnelig hører til, forklarer Pedersen. Men nå har dyret altså tatt skrittet inn i sivilisasjonen – og det i en ellers belastet tid.

– Vi hadde jo egentlig nok med alle smitteverntiltakene rundt coronaviruset, men nå har vi fått egne kenguru-tiltak i tillegg, sier Pedersen.

– Hver morgen må vi nå gå runden på barnehageområdet for å fjerne kenguru-avføring før vi kan begynne dagen. Den legger igjen etter seg overalt.

Det eksotiske dyret oppholder seg i og rundt barnehagen til alle døgnets tider, forklarer han. Barna står ved gjerdet og ser på den daglig, og snart er det vel like vanlig å se kenguru som rådyr her.

Forvokst kanin med lang hale

– Det virker litt hysterisk, uttalte dyrepark-eier Bernt Kai Velde til NRK i mai.

Det er ikke en løve eller en tiger, men en kenguru og de er som forvokste kaniner med lange haler. Den spiser gress og blader, og er ikke farlig for noen, sa Velde til NRK.

Han sa da at han trodde kenguruen ville finne tilbake til dyreparken på egen hånd.

– Den vil nok ikke returnere frivillig, sier barnehagestyreren til VG. Kenguruen spiser gress og grønt, og har det nok helt fint her hos oss.

Mandag vil Pedersen ta kontakt med Mattilsynet for å få hjelp til å løse problemet.

I RETT HABITAT: Kenguruene hører egentlig hjemme i Australia. Foto: Bjørn Aslaksen

Ikke første gang

Dette er ikke noe nytt fenomen, sier barnehagestyreren.

– Vi hadde en rømt kenguru her for et par år siden også, men den gangen mistet kenguruen livet i tumultene da den skulle fanges. Jeg håper at denne kenguruen kan returneres hel og fin.

VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra eieren av Haugaland Zoo.

