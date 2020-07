Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

NSO-undersøkelse: 85 prosent av studenter har ikke tilgang til studentbolig

Behovet for studentboliger er stort. Kommuner og studentsamskipnader må bidra mer, mener Norsk studentorganisasjon (NSO).

For selv om den nasjonale dekningsgraden er på det høyeste siden 1991 går utviklingen for sakte, mener NSO som i dag lanserer «Studentboligundersøkelsen 2020».

Der slår de fast at dekningsgraden i 2020 er 14,87 prosent. Det er en knapp økning fra 14.52 i fjor, men fortsatt et godt stykke unna NSOs mål om 20 prosents dekningsgrad.

– Økningen går riktig vei, men med så mange studenter vi har og vil få, så må det bygges mer og det må bygges raskere, sier NSO-leder Andreas Trohjell og legger til:

– Det må bygges mye det neste året for at det tallet skal fortsette å øke.

Til det krever han at kommunene, studentsamskipnadene og regjeringen tar mer ansvar.

Kommunene må stille med rimeligere tomter, og studentsamskipnadene må ville bygge nye boliger.

– I 2019 var det en kjempenedgang på hvor lite nye boliger Studentsamskipnadene ville bygge, sier Trohjell.

Han sier Solberg-regjeringen har levert på antall boliger de siste årene, og at han håper og forventer at de fortsetter satsningen. Men da må tilskuddene til studentsamskipnadene økes når prisen på tomtene er for dyre.

Samskipnadene må også selv ta regningen for rehabilitering.

– Dermed blir det samskipnadene selv - og dermed studentene - som betaler for rehabiliteringen, sier NSO-lederen som etterlyser et statlig tilskudd til rehabilitering av studentboliger.

Regjeringen opplyste tidligere i år at de setter av 250 millioner kroner til oppgradering av studentboliger, men NSO vil ha en permanent ordning for rehabilitering.

MINISTER: Henrik Asheim. Foto: Heiko Junge

Flere studenter

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) henviser til tall fra DBH. Der er dekningsgraden lik som i fjor, 17 prosent.

– At dekningsgraden ikke har økt, selv om 716 nye studentboliger sto klare i 2019, er fordi det også ble flere studenter, sier han.

– Det går ikke raskt nok, mener NSO?

– Jeg er helt enig i at vi trenger flere studentboliger. Det er og har vært en kjempesatsning på studentboliger under Solberg-regjeringen. I mars ga vi tilskudd til 2000 nye studentboliger. Det betyr at vi siden 2014 totalt har gitt penger til 16.000 studentboliger. Det tilsvarer i snitt 2280 studentboliger i året, sier han og påpeker i tillegg de nevnte 250 millionene til rehabilitering.

Han er enig i at kommuner burde prioritere studenter og studentboliger.

– Men det er store variasjoner mellom kommunene. Mens noen kommuner satser på å bygge nytt og raskt, bruker andre kommuner lang tid på å godkjenne nye prosjekter, sier Asheim.

Studentsamskipnadene

Styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen, sier de har både pågående og planlagte byggeprosjekter pågående. De mener dagens tilskudd på opprettholdes.

– Vi vil gjerne sette spaden i jorda så raskt som mulig, men i enkelte tilfeller kan reguleringssaker og kommunale prosesser ta lang tid, sier Stormoen.

Han sier at de fleste samskipnadene har et godt samarbeid med kommunene, men at det er ulikt hvor langt kommunene går for å tilrettelegge for studentboliger.

STYRELEDER: Styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen. Foto: STUDENTSAMSKIPNADEN I SØRØST-NORGE

– Et tiltak for å sikre bedre og mer effektive reguleringsprosesser for studentboliger kan være å etablere studentboliger som et eget formål i plan og bygningsloven, sier han.

– Det er et tiltak samskipnadene har pekt på i årevis. Et annet tiltak som kan bidra til mer like forutsetninger for samskipnadene er et nasjonalt fritak fra eiendomsskatt for studentboliger.

Stormoen sier de er svært fornøyde med at regjeringen ga 250 millioner til oppgradering av eksisterende studentboliger, og håper de følger opp i neste års statsbudsjett.

