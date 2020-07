VG-Peil-Logo Dro på gaming-sommerleir Kevin Olsen Sharma(14) møtte venner han tidligere kun har møtt gjennom spill. Maria Rud Halvorsen Av Publisert 28. juli, kl. 09:22 King of the Hill – Man kan sosialisere over nett, men vi vil at folk skal komme seg mer ut istedenfor å alltid sitte alene på gutte- eller jenterommet, sier sommerleir-arrangøren. Maria Rud Halvorsen Av Publisert 28. juli, kl. 09:22 King of the Hill

Kevin (14) dro på sommerleir for å møte venner han kun har møtt gjennom spill

Sommerleir-arrangøren mener avbrekk fra spill er viktig for å bli god i gaming.

Nå nettopp

– Jeg er ikke sånn stor gamer, men jeg gamer på playstation med folk jeg har møtt via King of the Hill sin streamingkanal på Twitch, forteller Kevin Olsen «reflex_keka» Sharma (14).

Denne sommeren tok han turen fra Vestby for å delta på sommerleir med venner han tidligere kun har møtt gjennom spill. Sommerleiren for gamere arrangeres av esport-organisasjonen King of the Hill på hotellet Søstrene Storaas i Kongsberg.

Både vann og skog er nærme nok til at dagen kan startes med en joggetur i marka, men inne er det også satt opp 12 gamingstasjoner. I løpet av sommeren har totalt 40 unge deltatt på sommerleiren.

Kevin forteller at leiroppholdet bestod av både padling og fjelltur, så vel som flere runder med gaming.

– Jeg syntes det var kjempegøy. Fysisk aktivitet er bra for kroppen, også er jeg glad i friluftsliv og interesserer meg masse for gaming, forteller Kevin.

SOMMERLEIR: Kevin Sharma Olsen syntes det var fint å kombinere friluftsliv og gaming på sommerleir i år. Her har han funnet en liten frosk. Foto: King of the Hill

Fokus på fysisk aktivitet

Sommerleiren arrangeres av esport-organisasjonen King of the Hill som ble startet i 2019 av Andreas Storaas-Barsnes (35) og Fredrik Grøslie (29). Begge har brukt mye tid på spill gjennom livet, og Grøslie har vært i Europatoppen i spillet Gears of War.

I tillegg til sommerleiren, har de et esport-senter som er åpent daglig og de har arrangert noen LAN. De er opptatt av å skape sosiale arenaer for gamere og ha et fokus på fysisk aktivitet, forteller Storaas-Barsnes.

– Vi har lyst til å forebygge noen av de mentale problemene som kan forekomme hvis man gamer for mye. Mange tror at man må game hele tiden for å bli god, men hvis man ikke får avbrekk, så kan man bli overtrent, sier Storaas-Barsnes.

TILBUD TIL GAMERE: Andreas Storaas-Barsnes og Fredrik Grøslie savnet selv et støtteapparat da de var unge gamere. Nå tilbyr de sosiale areaner for gamere i tillegg til å jobbe med profesjonelle esportutøvere. Foto: King of the Hill

Vil at folk skal komme seg ut

I en studie fra 2018 fant man en sammenheng mellom depresjon og ensomhet og det forskerne kaller patologisk spilling. Det vil si spilling som er tydelig problematisk.

VG har tidligere skrevet om at psykolog og førsteforfatter bak studien, Elfrid Krossbakken, forteller at det kan være enklere å ty til spilling enn å møte verden dersom man er deprimert eller ensom. Men for mange kan det også spill være positivt fordi man kan komme i kontakt med folk og øve seg på sosialt samspill.

Hun forteller også at vi vet for lite om sammenhengen mellom psykisk helse og gaming.

BALANSE: Andreas Storaas-Barsnes mener en balanse mellom fysisk og mental trening og gaming, ikke gaming hele natten, er det som skal til for å bli god. Foto: King of the Hill

Storaas-Barsnes mener at det er en del psykiske helseproblemer blant gamere.

– Grunnen til det slik vi ser det, er at det er lite sosialisering fysisk. Man kan sosialisere over nett, men vi vil at folk skal komme seg mer ut istedenfor å alltid sitte alene på gutte- eller jenterommet, sier han.

Kevin forteller at han ville dra på sommerleiren for å møte folk han har spilt med lenge og ha en fin opplevelse med nye folk.

– Det er definitivt noe jeg kan tenke meg å gjøre neste år også.

