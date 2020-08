Moren til drepte Johanne (17): - Vi må ikke glemme

BÆRUM (VG) Johanne Zhangjia Ihle-Hansens mor talte i al-noor moskeen på ettårsdagen etter at datteren ble drept.

– Det er vondt å tenke på at Johanne på grunn av sin etnisitet mistet livet sitt for et år siden, sa moren fra talerstolen i moskeen mandag, ett år etter drapet og det mislykkede terrorangrepet i Bærum.

Sammen med statsminister Erna Solberg, regjeringsmedlemmer, ambassadører fra Tyrkia og Pakistan og representanter for moskeen deltok hun i dag på minnemarkeringen ett år etter drapet og den mislykkede terrorhandlingen.

– Det er vondt å tenke på den belastningen dere kjente på dere som kjempet for deres liv i moskeen for et år siden.

– Det er vondt å tenke på alle de som føler på en utrygghet når de praktiserer religionen sin i et land med religionsfrihet.

– Hvis tankegodset får grodd seg fast er det som å prate til en vegg og overbevisningen blir bare sterkere, sa hun om hvordan man skal bekjempe holdningene som førte til angrepet.

– Vi må ikke glemme.

Før moren talte holdt statsminister Erna Solberg tale i moskeen.

– Det er fint å se at så mange er til stede. Midt i det tragiske gleder det meg at vi kan vise hverandre samhold og åpenhet, sa statsministeren.

– Dessverre er det slik at negative holdninger mot muslimer og folk med annen hudfarge eksisterer i vårt samfunn. Jeg tror det best kan utfordres ved at vi snakker sammen. At motforestillingene mot konspirasjonsteoriene kommer frem, sa statsministeren som berømmet Johannes familie for åpenheten de har vist etter drapet og terroraksjonen.

I dag er det ett år siden terrorangrepet mot Al-Noor moskeen i Bærum og drapet på Johanne Zhangija Ihle-Hansen (17).

Phillip Manshaus (22) ble i juni dømt til 21 års forvaring med 14 års minstetid for drapet på stesøsteren sin og angrepet på moskeen. I moskeen ble ingen personer truffet av skuddene han avfyrte for å ta seg inn.

Manshaus ble overmannet av Muhammad Rafiq (65) og Mohammed Iqbal (75) og deretter overlevert til politiet da de kom til stedet. Rafiq og Iqbal ble tildelt Medaljen for edel dåd av Kongen i statsråd i juni.

Næringsminister Iselin Nybø (V) overrakte hedersbevisningene under en seremoni i Bærum rådhus mandag ettermiddag.

Mandag kveld ble det holdt en minnemarkering i Al-Noor moskeen i anledning ettårsdagen for angrepet.

Statsminister Erna Solberg (H), ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog deltok under markeringen.

