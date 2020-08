VURDERER INNSTRAMMINGER: Statsminister Erna Solberg møter torsdag pressen for å svare på spørsmål knyttet til smittesituasjonen. Foto: Lise Åserud

Erna Solberg etter smitteøkningen: Setter store lettelser på vent

Statsminister Erna Solberg sier at regjeringen vurderer flere innstramminger.

Statsministeren møter torsdag pressen for å svare på spørsmål om smittesituasjonen. Hun sier at hun er bekymret etter økt smitte den siste tiden.

– Det er nok litt for lave skuldre og litt for mange som har tenkt at dette går bra. Vi må faktisk følge de smittereglene som er. Derfor har regjeringen bestemt seg for å bremse litt opp for å sørge for at vi ikke må bråstoppe. Ingen vil tilbake der vi var, sier hun til NRK.

Det innebærer at regjeringen kommer til å sette på vent en del av de planlagte store lettelsene, i tillegg til at de vurderer noen innstramminger. Dette vil bli annonsert på en pressekonferanse fredag.

– Det viktigste er spørsmål om reiser utenfor Europa, grønne land med lav smitte, det setter vi på hold nå. Ingen kan forvente store åpninger de to-tre neste ukene. Vi gjør en ny vurdering i september, sier Solberg til VG.

Hun understreker at smitten ikke er ute av kontroll, men at den kan komme ut av kontroll dersom vi ikke bremser nå.

Solberg om Hurtigruten: – Skuffende

Solberg kommenterte også utbruddet etter to seilaser med Hurtigrutens MS «Roald Amundsen». På spørsmål fra VG om Hurtigruten har brutt tilliten etter ikke å ha overholdt karantenereglene, svarer hun:

– Det har vært skuffende. Det er en politietterforskning, og jeg vil ikke si noe om hvorvidt det har vært regelbrudd. Men det setter deler av reiselivsnæringen tilbake.

Den siste uken er det registrert minst syv smittede personer i 20-årene etter flere fester i Oslo vest. Samtidig nærmer det seg fadderuke for landets mange studenter.

– Vi har hatt lave smittetall. Kanskje vi har senket skuldrene litt. Dette er en påminnelse om énmetersregelen og at man kan være maks 20 personer i private samlinger. Det må unge også tenke på, sier Solberg.

– Vil det vurderes innstramminger for denne gruppen?

– Helse- og omsorgsdepartementet må få lov til å gjøre den jobben. Vi har noen smittetall som stiger og vi bør ha kontroll, svarer hun.

– Vi ser at smitten sprer seg

Også andre europeiske land opplever en økning i smitte. Ifølge VGs oversikt har nå rundt halvparten av landene i Europa en stigende smittetrend.

Regjeringen kom torsdag med nye reiseråd, som innebærer at fire nye land blir røde; Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia.

– I dag ble flere europeiske land røde. Vi ser at smitten sprer seg. Vi må prioritere liv og helse, barn og unge og arbeid, sier statsministeren til Dagbladet.

På spørsmål fra avisen om munnbind vil bli anbefalt, svarer Solberg:

– Det er noen områder hvor det kan være vanskelig å praktisere énmetersregelen. Vi har bedt dem (Helsedirektoratet journ. anm.) om å gjøre en utredning.

VGs oversikt: Norge har en stigende smittetrend

En rekke separate utbrudd den siste tiden har fått smittepilen til å peke oppover. For første gang siden april viser VGs coronaoversikt en stigende smittetrend i Norge.

Smitten knyttes blant annet til en bryllupsfest i Moss, et utbrudd i Haugesund etter en utenlandstur, to seilaser med Hurtigruten og senest fire hjemmefester på Oslo vest.

Publisert: 06.08.20 kl. 17:33 Oppdatert: 06.08.20 kl. 18:07

