DATATRØBBEL: Alle operasjoner i Helse Vest er satt på vent onsdag. Foto: Harald M. Valderhaug

Stanser operasjoner i Helse Vest grunnet datatrøbbel

Alle operasjoner er stanset ved samtlige sykehus i Helse vest etter at det ble oppdaget en feil i IT-systemet klokken 09.15.

Oppdatert nå nettopp







Datatrøbbel på sykehusene gjør at Helse Bergen stanser operasjoner, melder Bergens Tidende. Beredskapsledelsen er samlet, og operasjoner der pasientsikkerheten kan være truet er stanset.

– Vi har restart av nærmest alle systemene våre nå, men skal være oppe igjen i løpet av en halv time. Det var i forbindelse med lagring at vi hadde behov for å restarte, sier Bente Aae, kommunikasjonsdirektør i Helse Vest til VG.

– Det er ikke mistanke om at det er noe angrep mot oss, og det er en situasjon som er under kontroll.

– Jeg kan bekrefte at hele Helse vest har problemer. Det gjelder alle sykehusene i regionen, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen til NRK.

IKT-sjef Frode Schanke i Helse Førde sier at det ikke kan gjennomføres pasientbehandlinger så lenge datasystemet er nede, skriver NTB.

Kilde: VG/NTB

27.03.19 10:58 Oppdatert: 27.03.19 11:19