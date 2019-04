SER FREMOVER: Tanja Arntsen har holdt flere foredrag om sine erfaringer med helsepersonell og politi etter voldtektssaken. Her er hun sammen med sin bistandsadvokat Kristin Hammervik foran 150 politistudenter i Bodø i januar. Foto: Jørgen Braastad, VG

Tanja får erstatning: Betyr at samfunnet tar meg på alvor

Sent tirsdag fikk Tanja Arntsen (46) beskjed om at hun er innvilget erstatning fra staten. Bodø-væringen som har gitt voldtektsofre et ansikt, forteller at tårene rant da hun fikk meldingen.

Erstatningssummen er på 170.000 kroner og innvilget av Kontoret for voldsoffererstatning.

– Jeg har strevd mye med om jeg skulle søke erstatning, fordi jeg ville at det var han (gjerningsmannen) som skulle betale, og ikke staten. Jeg var virkelig ikke forberedt på hvor mye det kunne bety for meg å få beskjeden. Tårene rant i strie strømmer i hele natt og helt til jeg skulle på jobb i morges, skrev Tanja på sin Facebook-konto onsdag kveld.

Blir trodd

Hun er egentlig ikke så opptatt av erstatnings-summens størrelse, men mer av den symbolske verdien av å bli trodd og bli bli tatt på alvor av samfunnet.

FULGT AV VG: Tanja Arntsen anmeldte voldtekt 23. oktober 2015. I går, 3. april 2019 fikk hun brevet som fortalte at hun er tilkjent voldsoffererstatning. VG har fulgt henne i tre år. Foto: Jørgen Braastad, VG

Tanja Arntsens historie ble dokumentert gjennom et helt magasin i VG Helg og en stor spesial-artikkel i VG i november i fjor.

Lukker en dør

Med erstatningen fra staten opplever Arntsen at hun kan lukke en dør etter seg og voldtektene hun ble utsatt for.

– Jeg var ikke klar over hvor viktig det skulle bli for meg. Jeg ville egentlig ikke ha de pengene, fordi jeg mente at det var han som skulle betale for det han hadde gjort mot meg. Men så er det ganske fint at samfunnet viser at de tror på meg og tar meg på alvor, sier Tanja Arntsen til VG onsdag kveld.

Hun legger til:

– I avgjørelsen skriver de at de tror på meg, og at han har skadet meg. Det betyr utrolig mye.

Hun beskriver det som en enorm lettelse å få bekreftelsen, spesielt ettersom dommen mot gjerningsmannen aldri ble rettskraftig.

– Men det her kan ingen ta fra meg. Det står at dokumentasjonen og bevisene teller for min sak, sier Tanja.

Troverdig

I begrunnelsen er det fremhevet at Kontoret for voldsoffererstatning kan tilkjenne erstatning selv om straffesaken er henlagt.

– Etter en gjennomgang av sakens dokumenter finner vi at lovens beviskrav er oppfylt i denne saken. Vi har ved avgjørelsen lagt vekt på din troverdige forklaring som underbygges av den medisinske dokumentasjonen og vitneforklaringene i retten, heter det i begrunnelsen.

Skadevolder eller gjerningsmannen ble først dømt i tingretten, mens lagmannsretten opphevet dommen på grunn av gjerningsmannens død.

Lettelse

Tanja Arntsen opplever stor lettelse etter beslutningen om erstatning.

– For barna mine er dette også viktig. Denne saken har også tatt tid fra deres liv, som jeg vil gi tilbake. Vi skal bruke pengene på å skape minner og reise litt. De har også vært berørt at dette, så det betyr veldig mye å få gi noe tilbake til dem. Vi skal bruke pengene på gode opplevelser, forteller Tanja til VG.

– Dette ble et punktum for meg. Nå kan jeg løfte blikket fremover.

