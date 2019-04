FIKK KRITIKK: Flere reagerte på det de opplevde som et ultimatum fra den nyvalgte nestlederen i Ap, Bjørnar Skjæran. Selv bestrider han at det var et ultimatum. Foto: Gisle Oddstad

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran bestrider at han stilte et ultimatum

Mandag morgen sa Arbeiderpartiets nyvalgte nestleder Bjørnar Skjæran at partiene som er mot oljevirksomhet ikke kan vente å få noe gjennomslag i oljepolitikken. Han mener imidlertid ikke at dette er et ultimatum.

– Men hva er det du sier nå da? At de partiene som er mot oljevirksomhet, de kan nå ikke se for seg å få noe gjennomslag i oljepolitikken?

Det spørsmålet stilte programlederen i NRK-programmet Politisk kvarter til Arbeiderpartiets nye nestleder Bjørnar Skjæran mandag morgen. Til svar fikk han følgende:

– Ja, det er faktisk det jeg sier. Det er sånn at det er et bredt flertall på Stortinget som mener akkurat det samme som Arbeiderpartiet. De som kjenner Arbeiderpartiet vet at de store og viktige linjene ligger fast når vi regjerer. Så har dagens regjering med Høyre og Frp i spissen hatt en annen tilnærming og latt de små partiene ta regien på flere viktige områder. Sånn arbeider ikke vi.

– Ikke et ultimatum

Svaret skapte reaksjoner fra flere av de partiene Ap trolig må samarbeide med om de skal danne et flertall etter stortingsvalget i 2021.

På spørsmål om dette bør tolkes som et ultimatum svarer Skjæran nei.

– Selvsagt stiller jeg ingen ultimatum nå, vi sitter ikke i forhandlinger nå, og det er to og et halvt år til valg, sier han til VG.

Han sier at han under intervjuet på Politisk kvarter ville være tydelig på hva som faktisk ble vedtatt under helgens landsmøte for Arbeiderpartiet.

– Det jeg har vært opptatt av å fremheve, er at et enstemmig landsmøte har slått fast at Arbeiderpartiet vil videreutvikle olje- og gassnæringen, og at vi ikke vil verne områdene utenfor LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja red.anm).

Vil ikke svare ja, eller nei

Han mener imidlertid at potensielle regjeringsfeller må forvente et Arbeiderparti som er klar i sin sak, dersom det blir regjeringsforhandlinger etter stortingsvalget i 2021.

– De må selvsagt være forberedt på at Ap går inn i forhandlinger med veldig klare holdninger, men som sagt vi forhandler ikke nå.

– I politisk kvarter sa du svart på hvitt at partiene som er mot oljeutvinning ikke kan forvente gjennomslag i politikken. Står du for det du sa?

– Hvis det var noen som synes at det var for mye Møllers tran i bildet, så tar jeg det med stor ro, svarer Arbeiderpartiets ferske nestleder, som ikke vil svare et klart ja, eller nei på spørsmålet tross gjentatte oppfordringer fra VG.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Jonas Gahr Støre om Skjærans uttalelser i Politisk kvarter.

