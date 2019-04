BRATT: Bilen skal ha stupt minst 30 meter. Føreren av bilen ble plukket opp av en båt. Foto: VG-tipser

Bil stupte 30 meter og havnet i vannet i Skien

Kvinnen i 50-årene som kjørte bilen ble plukket opp av en båt i nærheten, og er sendt til sykehus.

Oppdatert nå nettopp







Nødetatene rykket ut til en trafikkulykke ved Kampekastet i Skien like før klokken 10 mandag.

Bilen skal ha kjørt av veien og stupt minst 30 meter ned i vannet.

– Kvinnen som kjørte bilen er på land, og er sendt til sykehus. Vi mistenker at hun kjørte i påvirket tilstand, opplyser operasjonsleder Ole Kamben til VG.

Kvinnen skal ha havnet i vannet med bilen, som nå ligger på tre til fire meters dyp. Hun ble plukket opp av noen i en båt i nærheten.

Like etter hendelsen sa politiet at de ikke var sikre på at kvinnen var alene i bilen, og at de derfor rekvirerte dykkere til stedet. Klokken 10.55 mandag har dykkere fastslått at det ikke var flere personer sammen med henne.

Politiet jobber mandag formiddag med å få bilen opp av vannet.

– Det er veldig bratt der, og en høydeforskjell fra stedet bilen kjørte ut og ned til vannet på minst 30 meter, sier Kamben.

Politiet fikk først meldinger om at en lastebil hadde kjørt av veien, men understreker litt senere at det dreier seg om en personbil.

Publisert: 08.04.19 kl. 10:43 Oppdatert: 08.04.19 kl. 11:01