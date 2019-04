INNSTILT: Valgkomiteen i Arbeiderpartiet mener Anette Trettebergstuen er den beste kandidaten når landsmøtet skal velge ny kvinnepolitisk leder til helgen. Foto: Helge Mikalsen

Trettebergstuen får støtte fra Ap-kvinner etter varsler-kritikk

Giske-varsler Line Oma kritiserer innstillingen til kvinnepolitisk leder, men Anette Trettebergstuen får skryt fra en rekke Ap-kvinner.

Trettebergstuens opptreden under metoo-bølgen får Oma til å reagere på at stortingsrepresentanten er innstilt som ny leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, skriver Dagbladet.

På sin Facebook-profil la Line Oma mandag kveld ut en VG-sak fra i fjor sommer som beskriver hvordan hun trakk et NRK-intervju etter reaksjoner fra blant andre Trettebergstuen.

– Derfor har ikke Anette Trettebergstuen min tillit i dag, skriver Oma.

– Fantastisk leder

Trettebergstuen har derimot tilliten til en rekke andre kvinnepolitiske ledere og profilerte kvinner i Arbeiderpartiet.

– Jeg er overbevist om at hun vil gjøre en utmerket jobb som leder av kvinnenettverket, sier Lise Selnes, leder av kvinnenettverket i Innlandet Arbeiderparti.

– Anette Trettebergstuen er en svært dyktig politiker, som har gjort en formidabel jobb på Stortinget for økt likestilling på mange plan i samfunnet. Jeg ser frem til å samarbeide med henne som leder av kvinnenettverket, sier Siv Dagny Aasvik, leder for kvinnenettverket i Nordland Arbeiderparti og ordfører i Hadsel kommune.

– Jeg tror jeg har mange med meg synes det er helt naturlig at hun blir kvinnepolitisk leder i Arbeiderpartiet nå. Anette er i en egen klasse, sier Tonje Brenna, toppkandidat for Arbeiderpartiet i Viken og mangeårig leder i Akershus kvinnepolitisk nettverk.

– Jeg tror Anette kommer til å bli en helt fantastisk kvinnepolitisk leder. Jeg ser frem til å jobbe sammen hvis vi begge blir valgt, og ser ingen grunn til å ikke støtte henne, sier Cecilie Myrseth, leder i Troms Arbeiderparti.

Myrseth er også innstilt til sentralstyret, som velges på Arbeiderpartiets landsmøte 4. – 7. April.

Motkandidat vraket av valgkomiteen

Trettebergstuen er innstilt av en enstemmig valgkomité, og blir av Arbeiderparti-medlemmer VG har snakket med beskrevet som den eneste reelle kandidaten. Blant dem er Tonje Brenna, som sier at hun ikke ser andre kandidater som kan utfordre Trettebergstuen som kvinnepolitisk leder.

Vestfold Arbeiderparti foreslo stortingsrepresentant Maria Karine Aasen-Svensrud, men sier til VG at de er fornøyde med innstillingen.

– Vi foreslo Maria fordi Vestfold mener at hun har de kvalitetene som skal til for å fylle en slik rolle. Vi mener også at det er bra at valgkomiteen har hatt flere gode kandidater å velge mellom, sier Truls Vasvik, leder i Vestfold Arbeiderparti, til VG.

Vasvik vil ikke svare på VGs spørsmål om Vestfold Arbeiderparti foretrekker Trettebergstuen eller Aasen-Svensrud som kvinnepolitisk leder.

– Jeg er glad for støtten jeg har fått ved at valgkomiteen har innstilt meg, men det er opp til landsmøtet å velge. Jeg er selvsagt glad for støtten fra enkeltpersoner også, sier Trettebergstuen til VG.

STØTTER TRETTEBERGSTUEN: – Jeg er fornøyd med innstillingen og gleder meg til å jobbe med Anette, og gleder meg til å drive valgkamp med Line Oma i Oslo, sier Kamzy Gunaratnam, nestleder i Oslo Arbeiderparti og varaordfører i Oslo. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Har ikke behov for å be Line Oma om å ikke si det hun mener

Line Oma, som vinteren 2018 sto frem og fortalte at hun hadde varslet om seksuell trakassering fra Trond Giske, er bydelsutvalgsleder i Gamle Oslo.

Kamzy Gunaratnam, nestleder i Oslo Arbeiderparti og varaordfører i Oslo, var kjapt ute med å gratulere de innstilte til sentralstyret på Facebook. «Spesielt til Bjørnar Skjæran som ny nestleder og Anette Trettebergstuen som ny leder av kvinnenettverket», skrev hun.

Gunaratnam understreker at det skal være takhøyde i landets største parti.

– Det er helt naturlig at det er mange ulike meninger, og jeg har ikke noe behov for å hysje eller be Line Oma om å ikke si det hun mener. Jeg er fornøyd med innstillingen og gleder meg til å jobbe med Anette, og gleder meg til å drive valgkamp med Line Oma i Oslo, sier hun til VG.

KRITISK: Vinteren 2018 sto Ap-politiker Line Oma frem som en Giske-varsler. Hun er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet og leder bydelsutvalget i Gamle Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti, bekrefter at fylkeslaget stiller seg bak innstillingen.

– Har det vært noe kritikk av innstillingen i Oslo Arbeiderparti?

– De diskusjonene vi har om innstillingen tar vi internt, sier Jacobsen.

– Vi har ikke diskutert valgkomitéarbeidet med varslerne. Jeg har ikke forholdt meg til det som et tema her.

Line Oma hadde ikke mulighet til å kommentere saken til VG tirsdag.

Publisert: 03.04.19 kl. 03:04