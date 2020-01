UNDER FERGE-ANGREP: Statsminister Erna Solberg måtte svare for øyte fergetakster i Stortinget onsdag formiddag. Foto: Gorm Kallestad

Erna Solberg nekter ansvar for ferge-opprøret

Statsminister Erna Solberg (H) sendte kravet om billigere fergebilletter videre til fylkespolitikerne, da Arbeiderpartiet ba henne om at prissjokket på riksveiferjene blir reversert.

– Regjeringen er opptatt av et godt fergetilbud, men det er slik at fergetakster for fylkesfergene er et ansvar for fylkespolitikerne, sa Solberg i Stortingets spontanspørretime onsdag formiddag.

Det var Ap-nestleder Hadia Tajik som reiste saken aller først i spontanspørretimen. Bakteppet er sjokkøkning av fergetakster ved nyttår.

– Fergetakstene har økt med fra 10 prosent og opptil 40 prosent. Vi som kommer fra kyst og fjord-kommuner vet at ferger ikke er bare kos, men også nødvendighet, sa Tajik fra Stortingets talerstol.

Dyrere til jobb

Ap mener at regjeringen har ansvaret for at pendlere må betalt opptil 11.000 kroner mer i året for å ferge-pendle til jobben. Tajik sa at pendlerfradraget er blitt mindre verd under Solberg-regjeringen, og har ansvaret for at fylkene ikke har fått nye og frie inntekter.

– Hvorfor velger statsministeren å føre en politikk som gjør det dyrere å komme seg til og fra jobben? spurte Ap-nestlederen.

Ta ansvar for ansvaret

Men Solberg fastholdt at hun var feil adresse for kritikken, og at den må rettes til fylkeskommunene- Hun viste til at de fleste fylkene ha god økonomi, blant annet at Nordland har et driftsoverskudd på mer enn fem prosent.

– Politikere å ta ansvar for det ansvaret de har, svarte statsministeren.

Hun stilte i stedet er motspørsmål til Arbeiderpartiet:

– Skal vi frata fylkeskommunene for dette ansvaret fordi rødgrønne politikere i fylkene ikke tar det? Må jeg overta ansvaret for at de ikke kan levere?

Også SV og Sp hengte seg på kritikken mot regjeringen:

– Regjeringen har selv valgt å ikke finansiere merkostnaden for grønne ferjene. Skal regjeringen ta denne regningen, eller skal kystfolket ta denne regningen, spurte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Ikke perfekt

– Jeg synes ikke det er perfekt at prisene går opp. Men fylkespolitikerne må ta ansvaret for dette, svarte Erna Solberg, og la til at det handler om delegering av makt.

I flere fylker har prisen på fergebillettene økt drastisk over natten. I Nordland ble det først meldt at kystbefolkningen får en økning i billettprisene på opptil 40 prosent i fanget, men dette har fylket senere gått tilbake på.

Året før økte snittprisen med 15 prosent. I Møre og Romsdal har de opplevd en tilsvarende sterk økning. Folk er sinte og mange er bekymret for de økte kostnadene. Ordførere fra 45 kystkommuner har skrevet under et opprop der de ber staten innføre makspris på fergereiser.

