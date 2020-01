JUSTISMINISTER: Jøran Kallmyr fra Fremskrittspartiet Foto: TORE KRISTIANSEN

Kallmyr: PST vil pågripe IS-kvinnen ved ankomst

PST har bekreftet overfor justisminister Jøran Kallmyr (Frp) at kvinnen som regjeringen nå henter til Norge fra Syria med sine to barn, vil bli pågrepet ved ankomst.

– Det er viktig at folk får vite at vi tar kontroll over moren idet hun ankommer Norge. Men det er påtalemyndighetens beslutning, sier Kallmyr til VG onsdag ettermiddag.

VG fikk i går bekreftet at den norske IS-kvinnen får komme til Norge sammen med sine to mindreårige barn.

Sønnen hennes er alvorlig syk og trenger behandling, og kvinnen har nektet å la barna bli hentet ut, uten at hun selv fikk reise med.

Justisministeren fra Frp er med på partifellenes dissens i regjeringen, og sier det er beklagelig at hun nå får komme til Norge.

– Hun har deltatt i en terror-organisasjon. Hun er siktet for dette, og forholdet har en strafferamme på inntil seks års fengsel, legger Kallmyr til.

Tar kontroll

Kallmyr vil ikke svare på spørsmål om når den lille familien kommer til Norge, og hvordan pågripelsen skal foregå. Men det er norske myndigheter som sørger for transporten til Norge fra Syria.

– Jeg kan forsikre at vi vil ha kontroll på henne idet hun ankommer Norge, sier han.

– Blir hun fremstilt for varetektsfengsling?

– Det er opp til påtalemyndighetene og etter hvert domstolen og bestemme hva som skal skje videre. Men normalt vil en siktelse for et forhold med en så betydelig strafferamme, føre til at det begjæres varetekt. Men det avgjør domstolene, sier Kallmyr.

– Hva skjer med barna etter ankomst?

– Det er opp til barnefaglige myndigheter. Jeg har ikke noe mer informasjon å gi om det, sier justisministeren.

Trekker retten til opphold

Han forteller at utlendingsmyndighetene jobber videre med å trekke tilbake oppholdstillatelsen for de som har meldt seg til IS, for å hindre at de kommer tilbake til Norge.

– Så langt er det gjort vedtak om tilbakekall av opphold for 17 personer, opplyser han.

– Regjeringen vil hindre at flere voksne hentes eller får adgang til landet. Eneste unntaket fra dette er om påtalemyndighetene begjærer utlevering av noen av dem til Norge.

– Er det opprettet noen slike saker?

– Det er helt opp til påtalemyndighetene å vurdere, svarer Jøran Kallmyr.

