KRITISK: – Det må aldri bli kritikkverdig å hjelpe noen i stor nød. Det må også politikere kunne gjøre, sier Andersen, mener SVs Karin Andersen. Hun mener det er sterkt kritikkverdig at norske myndigheter ikke hjalp jenta hjem, Foto: Håkon Mosvold Larsen

SV kritiserer UD for ikke å hente norsk jente hjem fra Afrika

– Hvis denne jenta har bedt om hjelp av norske myndigheter og ikke fått det, er det sterkt kritikkverdig, sier SVs Karin Andersen om den norske jenta som stortingspolitiker Himanshu Gulati (Frp) og Shurika Hansen hjalp hjem fra Vest-Afrika.

Nå nettopp

– Hvis man blir holdt tilbake mot sin vilje, skal vi strekke oss langt og gjøre det som er mulig for å få mennesket hjem, sier Andersen til VG og fortsetter:

– Dette må utenriksministeren svare på, for dette problemet er kjent og ansett som svært alvorlig. Skal barn og unge kunne komme ut av slik tvang, må myndighetene stille opp med noe annet enn en telefon.

Torsdag kunne VG fortelle om den dramatiske aksjonen til stortingspolitiker for Frp og tidligere statssekretær i Justisdepartementet, Himanshu Gulati, og samfunnsdebattant og Resett-kommentator, Shurika Hansen.

Biljakt

Den norsk-afrikanske jenta (18) hevder hun ble sendt til foreldrenes hjemland i Vest-Afrika mot hennes vilje. Etter flere henvendelser til norske myndigheter som avslo å hjelpe henne hjem, kontaktet hun Hansen, som orienterte Gulati.

Her kan du lese historien om den dramatiske aksjonen (VG+)

15. mai 2019 aksjonerte de to. Etter en kort biljakt og opphetet diskusjon med både familiemedlemmer og væpnede sikkerhetsvakter, fikk de omsider jenta på et fly til Norge.

Aksjonen ble filmet av «Insider FEM» som produseres av Mastiff, og første del av dokumentarserien ble vist på FEM i går kveld. Siste del kommer torsdag neste uke.

Jensen: – Stortingsrepresentant døgnet rundt

Leder i Frp, Siv Jensen, har ikke vært orientert om saken før VG kontakter henne, men hedrer partikollega Gulati for aksjonen.

– Jeg vil gi honnør til Gulati for engasjementet han viser. Å være stortingsrepresentant er noe man er døgnet rundt, hele året, og vi skal alltid være bevisste vår rolle og hvordan vi opptrer, sier Jensen.

Partilederen legger til:

– At mange norske barn og unge opplever å bli sendt ut av landet mot sin vilje er et problem Frp har kjempet mot i mange år. Kampen mot tvangsgifte og mot at norske barn sendes til koranskoler i utlandet, er svært viktig for oss.

KLAR TIL AKSJON: Himanshu Gulati dagen før aksjonen foran den norske ambassaden. «Innsider FEM» følger aksjonen, som nå er blitt en dokumentarserie på FEM og Dplay. Foto: Insider fem

Gulati: – Privatperson, ikke politiker

I motsetning til sin partileder, sier Gulati til VG at reisen og aksjonen sammen med Shurika Hansen ble gjort som privatperson, og at han ikke brukte sin rolle som parlamentariker eller eks-statssekretær til å endre aksjonens utfall.

Karin Andersen i SV sier at politikere skal kunne få lov til å gjøre det de brenner for – også om det er å hjelpe mennesker i nød.

– Det må aldri bli kritikkverdig å hjelpe noen i stor nød. Det må også politikere kunne gjøre, sier Andersen og legger til at Gulati ikke gjør dette på vegne av Stortinget.

Høyres Michael Tetzschner er enig i denne atskillelsen.

– Dette er ikke en politisk sak som umiddelbart bør påkalle Stortingets interesse.

– Men tenker du ikke at dette er av Stortingets interesse når Gulati er stortingsrepresentant?

– Han handler som privatperson, og handlingen er løsrevet fra hans verv som stortingsrepresentant, sier Tetzschner og legger til:

– Jeg regner med at han har holdt seg til de lover og regler som borgere må forholde seg til, og dermed blir dette et initiativ på egen regning og risiko. Det er ikke vanskelig å sympatisere med kvinnen, hvis fremstillingen ellers er korrekt.

Tetzschner vil ikke uttale seg om spørsmål på hva han tenker om at norske myndigheter ikke har hjulpet jenta hjem.

INGEN MYNDIGHET: – Norske myndigheter har ikke myndighet på andre lands territorium, er utenriksministerens forklaring på hvorfor jenta ikke fikk hjelpen hun ba om fra utenrikstjenesten. Foto: Terje Pedersen

– Ikke myndighet i andre land

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide svarer til VG at jentas sak har vært jobbet med i utenrikstjenesten i lang tid.

– Det har vært utstrakt kontakt mellom den berørte, ambassaden og seksjon for konsulære saker, skriver utenriksministeren i en e-post.

Hun påpeker at norske myndigheter ikke kunne handlet slik Gulati og Hansen gjorde.

– Norske myndigheter har ikke myndighet på andre lands territorium, og utenrikstjenesten kan ikke bistå i strid med lover og regler i Norge eller i landet barnet befinner seg. Som kjent startet denne saken da vedkommende var mindreårig, noe som innebar at det var foreldrene som bestemte hvor hun skulle bo og oppholde seg, informerer ministeren.

Utenriksdepartementet har tidligere sagt til VG at de ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som ber om hjelp fra norske utenriksstasjoner i Afrika for å komme hjem til Norge.

Publisert: 08.02.20 kl. 22:41

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser