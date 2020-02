RETTEN: Aylar Lie og Petter Northug.

Advokat om Aylar-omtale: – Et sleivspark

OSLO TINGRETT (VG) Advokat John Christian Elden karakteriserer omtalen av Aylar Lies privatliv i Petter Northugs selvbiografi for et sleivspark og et PR-jippo.

Aylar Lies søksmål mot Petter Northug blir behandlet for åpne dører i Oslo tingrett i dag.

– Vi vil ikke kreve lukkede dører, så lenge Petter Northug ønsker å ha dem åpne, sier Lies advokat John Christian Elden mandag til VG.

Hverken Northug eller Lie ville kommentere søksmålet da de ankom Oslo tingrett mandag morgen.

Aylar Lie (35) har saksøkt Petter Northug (34) og forlaget Strawberry Publishing etter utgivelsen av biografien «Min historie». Lie krever 100.000 kroner for krenkelse av privatlivets fred.

– Begge parter er i utgangspunktet enige om at dette er en krenkelse av privatlivets fred, fremholdt tingrettsdommer Dagfinn Grønvik innledningsvis.

Han påpekte at to motstridende hensyn står mot hverandre.

– Privatlivets fred står mot trykkefriheten. Begge har grunnlovsvern, uttalte tingrettsdommeren.

Aylar Lie snakket åpent om et personlig tema i ukebladet Det Nye på kvinnedagen i 2012. Seks og et halvt år senere ble det private emnet omtalt i hennes tidligere venns selvbiografi.

Etter bokutgivelsen ble forholdet mellom Lie og Northug slått opp i flere kjendisblader.

– Jeg har ikke lest boka og kommer heller ikke til å gjøre det, skrev Northug til Lie da hun konfronterte ham med avsnittene om hennes intime og private sfære i «Min historie».

De omstridte avsnittene om Lie ble tatt ut av boken etter første opplaget. Hennes advokat John Christian Elden karakteriserte likevel omtalen som et «PR-jippo» fra forlagets side.

– Det var et sleivspark, uttalte Elden.

Advokat Halvard Helle, som representerer Petter Northug og forlaget, ville ikke rette kritikk mot Aylar Lie for at hun hadde gått ut i Det Nye og belyst et privat og intimt tema.

– Hennes formål med å gå ut var fullt ut aktverdig. Men hun kan neppe sies å ha hatt god nok omtanke for de to andre partene som ble omtalt, sa Helle om Lies intervju i Det Nye.

Advokat Elden opplyste i retten mandag at Lie ønsker at en eventuell erstatning skal gis til organisasjonen Noah og deres kamp for dyrs rettigheter.

– Dette er altså ikke en økonomisk sak for henne, fremholdt Elden.

Advokat Elden mener at Northug i boken formidler en svært personlig og sensitiv opplysning om Lie som Elden mener omfattes av vernet av privatlivets fred.

Da Northugs biografi ble lansert i oktober 2018, forlangte Aylar Lie at forlaget fjernet et avsnitt som omhandlet henne. Forlaget valgte å etterkomme kravet.

Men Lie var ikke fornøyd og gikk rettens vei med krav om økonomisk oppreisning.

SAKSØKER: Aylar Lie krever erstatning for krenkelse av privatlivets fred, etter at hun ble omtalt i Petter Northug-biografien «Min historie». Foto: Janne Møller-Hansen

I «Min historie» snakket Northug for første gang om forholdet til Lie, som han hevder startet i Oslo natten etter at han hadde vunnet VM-gull på femmila i 2011.

Aylar Lie er kjent som tidligere glamourmodell, pokerspiller og realitydeltager. Hun deltok i «Skal vi danse» og «Kjendis-Farmen» og regnes som en av Norges beste pokerspillere.

Petter Northug sitter igjen med 20 OL- og VM-medaljer, hvorav 15 er gull, etter karrieren som en av Norges mest suksessrike langrennsutøvere. Han har vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger.

Northugs biografi er ført i pennen av Jonas Forsang. Boken lå høsten 2018 syv uker på bestselgerlisten for generell litteratur. Boken ble utgitt på Pilar forlag, som senere er overtatt av Strawberry.

Advokat Halvard Helle, som representerer Petter Northug og Strawberry Publishing, vil legge ned påstand om at begge frifinnes.

Han argumenterer med at vernet av ytringsfriheten trumfer vernet av privatlivets fred i denne saken.

Helle viste til at Aylar Lie selv hadde stilt opp i Det Nye i 2012 og snakket om private og intime forhold og vennskapet med Petter Northug,

– Den som selv bringer opplysninger ut i det offentlige rom, kan ikke med rettssystemets bistand kreve erstatning av andre som er omtalt, uttalte advokat Halvard Helle i tingretten mandag.

Han viser til at omtalen av Aylar Lie ikke er noe hovedpoeng i boken.

– Omtalen av Lie er en liten og perifer del av en omfattende biografi, sa Northugs advokat.

Helle mener likevel at saken er prinsipiell og påpekte at redigeringretten tilligger forlaget og ingen annen.

Aylar Lie vant ikke frem i Oslo forliksråd i mai i fjor. Retten kom til at forlaget ikke har brutt straffeloven og at ytringen ikke er rettsstridig.

Forliksrådet fant at det ikke er «sannsynliggjort at Lies æresfølelse eller omdømme objektivt sett har blitt krenket gjennom ytringen som er grunnlaget for erstatningssøksmålet».

Retten kom til at ytringen i boken ikke anses som rettsstridig og konkluderte med at grunnlaget for erstatning bortfaller.

Advokat Elden mener forliksrådet bommet på hva saken faktisk handler om.

PS! Halvard Helle jobber for advokatfirmaet Schjødt, som i andre sammenhenger har tatt juridiske oppdrag for VG, blant annet i forbindelse med Giske-rapporten og et søksmål mot riksadvokaten.

