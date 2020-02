TILLITSBYGGING: – For meg er det nok enda viktigere enn for andre lærere å bygge et godt forhold til elevene, mener Rune Breck. Foto: Frode Hansen, VG

Blinde Rune (54) jobber som lærer: – Ikke et sjansespill

LILLESTRØM (VG) Medielærer Rune Breck har en god hjelper som sine øyne på jobb. Nå håper arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen at flere griper samme mulighet.

Den blinde læreren Rune Breck har tidligere i yrkeslivet erfaring fra Radio Orakel og NRK P3. Nå underviser han i nettopp lydfag på medielinjen ved Sørumsand videregående skole i Lillestrøm.

– For meg kan det være utfordrende å holde oversikt i klasserommet, særlig med større klasser. Derfor bruker jeg mye humor og tillit som virkemidler i undervisningen for å bli godt kjent med elevene, sier han.

RADIOMANN: Breck demonstrerer for elever hvordan man bruker en zoom for lydopptak. Foto: Frode Hansen, VG

Uten synet er han nødt til å bruke andre sanser, deriblant hørselen, mer aktivt.

– Samtidig har jeg vært på mange konserter og Roskilde-festivaler opp gjennom, så myten om at blinde har sterkere hørsel enn andre stemmer ikke nødvendigvis, sier han og ler.

God hjelper

For at jobben skal gå knirkefritt, får 54-åringen hjelp til praktiske gjøremål av funksjonsassistenten Gry Moen. Han er tydelig på at arbeidsgivere ikke må nøle med å ansatte funksjonshemmede som ønsker å jobbe:

– Flere må innse at det ikke er et sjansespill, sier Rune Breck.

LANGVARIG ARBEIDSFORHOLD: Gry Moen har vært funksjonsassistent for Rune Breck siden 2014. Sistnevnte har vært ansatt ved Sørumsand videregående skole siden 2007. Foto: Frode Hansen, VG

Funksjonsassistentordningen skal gjøre det lettere for blinde, svaksynte og funksjonsnedsatte å fungere i arbeidslivet.

Ifølge SSB er det kun 44 prosent av funksjonshemmede i Norge som er i arbeid, mot 74 prosent blant den øvrige befolkningen. 30 prosent av disse svarer at de ønsker å komme i jobb.

Funksjonsassistanse i arbeidslivet En ordning som skal bidra til at personer med fysiske funksjonsnedsettelser kan komme i jobb eller beholde den de allerede har. Det er NAV som bestemmer hvem som kan motta støtte gjennom denne ordningen.

Ordningen dekker utgifter til nødvendig hjelp i arbeidssituasjonen. Blinde og svaksynte kan få funksjonsassistanse til ledsaging.

Man får kun innvilget assistanse for ett år av gangen. NAV vurderer årlig behovet for bistand, og hvor lenge støtten skal vare. Om behovet endrer seg eller NAV vurderer andre tiltak som mer hensiktsmessige, vil bistanden justeres eller falle bort.

Assistenten skal ikke utføre arbeidstagerens ordinære arbeidsoppgaver, heller ikke under f.eks. sykefravær. Kilde: NAV

Blant blinde er kun 24 prosent yrkesaktiv i på hel- eller deltid, viser tall fra Blindeforbundet.

– Tusenvis av mennesker ønsker å jobbe og bidra, uten å få muligheten. Det å gang på gang få avslag når man søker jobb er veldig frustrerende. Man føler seg unyttig, sier Breck.

ELEVER PÅ BESØK: Torsdag var elever fra 9. klasse i ungdomsskolen på orientering ved Sørumsand videregående skole for å utforske hvilke linjer som kan være interessante valg når de er ferdige med grunnskolen. Foto: Frode Hansen, VG

– Mange arbeidsgivere sitter nok med noen fordommer mot funksjonshemmede, og vegrer seg kanskje for å ansette noen de tror kommer til å kreve store ressurser. De må minnes på at det finnes gode ordninger for å få tilrettelagt, sier Breck.

Garanti for alle søkere

Også arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mener samfunnet bør se potensialet i denne gruppen. Forrige uke var han på besøk i klasserommet for å hilse på Breck og assistent Gry Moen.

– Jeg tror mangel på kjennskap til ordningene er en viktig årsak til arbeidsledighetstallene, sier Isaksen.

Eksempelvis ligger det i funksjonsassistentordningen 74 millioner kroner i offentlige midler, men kun 251 assistenter er ansatt i landet, forklarer arbeidsministeren.

For å kunne motta støtte til funksjonsassistent, må du ifølge NAV være «yrkesaktiv, ha en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn og ha behov for ordningen for å kunne være i ordinært lønnet arbeid».

NYANSATT GJEST: Besøket på Sørumsand videregående skole var det Torbjørn Røe Isaksens første i sin nye jobb som arbeids- og sosialminister. Foto: Frode Hansen, VG

– Arbeidsgivere skal vite at det finnes muligheter for å få funksjonsassistent med offentlige midler om man ansetter noen som har behov for det, sier Isaksen.

– Kan du garantere at alle som søker får innvilget støtte?

– Slik det ser ut nå, kan vi si at alle som søker skal få. Gitt at man fyller kriteriene og har et reelt behov, så klart.

Praktiske gjøremål

– Tittelen «funksjonsassistent» introduserer jeg meg sjeldent med. Det høres litt klinisk ut, ler Gry Moen, som også er lærer. Noe av stillingen hennes er satt av til å hjelpe Breck med oppgaver som kan være vanskelig å gjennomføre uten syn.

ETTER BEHOV: – Fleksibilitet er viktig når vi skal planlegge hvor mye jeg trenger å være med i Runes opplegg, forteller funksjonsassistent Gry Moen. Foto: Frode Hansen, VG

Oppgavene hennes innebærer blant annet å hente utstyr, ledsage Breck der hvor han ikke er så godt kjent, og å lufte blindehunden Jimmy.

Hjelpen gjør at Rune Breck kan ta på seg oppgaver han ikke kunne før. Nå kan han være sensor ved andre skoler i eksamenstiden.

– Ordningen gjør at jeg blir mindre sliten, og på sikt kan jeg nok stå lengre i jobben, sier radiolæreren.

Publisert: 05.02.20 kl. 05:19

