Derfor ble Eirik Jensen dømt

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) En gang før 1. januar 2004 ble den daværende politimannen Eirik Jensen en del av Gjermund Cappelens hasjimperium, mener Borgarting lagmannsrett.

Gjennom en hel dag satt Eirik Jensen og hørte på hvorfor Borgarting lagmannsrett nærmest ikke tror på noe av det han har forklart.

De mener det er hasjsmugleren Gjermund Cappelen som snakker sant, og at Jensen beviselig har tjent penger på å hjelpe Cappelen med å smugle tonnevis med hasj inn til Norge.

Lagmannsretten mener utgangspunktet er at de to tiltalte en gang før 1. januar 2004 inngikk en avtale om narkotikasamarbeid: en felles oppfatning om hva de to skulle yte for hverandre i forbindelse med Cappelens hasjimperium.

Lagmannsretten mener det er bevist at Jensen, mot økonomisk godtgjørelse, informerte Cappelen om ressurssituasjonen i politiet og om interne prioriteringer. I tillegg fikk han oppgave med å fjerne eventuell oppmerksomhet fra politiet eller tolletaten bort fra Cappelen.

I tillegg til Cappelens forklaring, mener domstolen det er en rekke bevis som bygger opp under dette.

Totalt sett konkluderer lagmannsretten med at Jensen har mottatt verdier for totalt 1.418.000 kroner som motytelse. Disse er han nå dømt til å betale tilbake.

BLIR TRODD: Retten mener at det er hasjsmugleren Gjermund Cappelen som snakker sant. Arkivbilde. Foto: Helge Mikalsen

Jensens overforbruk

Retten mener Jensen har mottatt minst 1,2 millioner kroner i kontanter. Dette er overforbruket retten mener det er dokumentert at Jensen har hatt i løpet av årene som tiltalen dekker.

Retten er også tydelig på at Spesialenheten ikke har funnet frem til det reelle overforbruket og at det sannsynligvis er høyere enn hva som er kommer frem under saken.

Kontantinnskuddene til Jensen i den samme perioden var på over 1 million kroner. Lagmannsretten mener at Jensen hadde tilgang på kontanter fra en kilde han ikke har forklart seg om, samt at mønsteret i innskudd med styrke underbygger at dette var ulovlige midler. Innskuddene ble gjort i både Norge og Sverige.

Lagmannsretten mener Jensen bevisst satte inn små summer i banken for ikke å skape mistanke hos nettopp banken.

Lagmannsretten fester ikke lit til at Jensen hadde en kontantbeholdning i 2004, etter kjøp og salg av biler, motorsykler og andre gjenstander fra 1990-tallet og fremover – samt for dykking på 1970- og 1980-tallet.

Betalte for baderomsoppussing

Lagmannsretten mener også at Cappelen betalte for oppussingen av Jensens bad på Århus gård på Fenstad i Akershus i 2005.

Badet ble pusset opp av en nå avdød håndverker som Jensen har hevdet at han gjentatte ganger forsøkte å betale. Dette tror ikke retten på.

De tror på Gjermund Cappelens forklaring om at det var han som betalte for håndverkeren og materialer til oppussing.

Retten mener det er bevist at Jensen mottok verdier på totalt 200.000 kroner fra Cappelen.

– Retten mener at byggingen av badet utvilsomt skjedde basert på en muntlig avtale mellom Jensen og Cappelen i forkant om at Cappelen skulle betale for badet, og at Jensen var klar over de økonomiske realitetene, skriver retten.

BADEROM: Retten mener Gjermund Cappelen sto for oppussingen. Foto: PRIVAT

I dommen viser retten også til at endringer i Jensens forklaring.

– Det er en endring av forklaringen som klart bærer preg av tilpassing til bevisene etter hvert som Jensen blir kjent med eksistensen av bevis, skriver retten.

Luksusklokke og mobil

Lagmannsretten mener videre at det er bevist at Jensen mottok en Tag Heuer-klokke verdt 17.000 kroner fra Cappelen i 2009.

De mener også det er bevist at Jensen mottok en Nokia-telefon verdt minst 1000 kroner. Denne telefonen brukte Jensen til å kommunisere med Cappelen.

Lagmannsretten mener at kommunikasjonen skjedde som en del av et avtalt samarbeid om innføring av hasj.

Et stort antall tekstmeldinger sendt mellom Cappelen og Jensen har vært et sentralt bevistema i straffesaken. Ordlyd og tegnsetting er diskutert i detalj i det Cappelen mener er meldinger om hasjimport, men som Jensen har hevdet handlet om Cappelens arbeid som informant for Jensen.

– Basert på kommunikasjon i sms og e-post, [...] er det bevist at Jensen ga Cappelen inntrykk av at han fulgte hasjimporten tett og at han så langt han kunne, reduserte risikoen for at Cappelen skulle bli oppdaget, skriver retten.

– Samlet sett mener lagmannsretten etter dette at Jensen utvilsomt hadde en sentral rolle i innføringen av hasj i hele tiltaleperioden, skriver retten videre.

