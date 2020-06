TRIST BESKJED: Busselskapet Tide mottok fredag formiddag budskapet om at deres kollega er død, som følge av trafikkulykken han var involvert i Bergen tirsdag. Foto: Fanaposten

Den avdøde bussjåførens kolleger i sorg: – En tragedie

Bussjåføren som fredag mistet livet etter trafikkulykken i Bergen tidligere denne uken, blir beskrevet av kolleger som dyktig, imøtekommende og vennlig.

Det var tirsdag morgen at en elbil og en buss kolliderte på Sørås i Bergen. Bussjåføren var fastklemt da redningspersonell kom til stedet, og de to personene i personbilen var bevisstløse.

Det var ingen passasjerer i bussen.

Fredag kom beskjeden om at den 57 år gamle mannlige bussjåføren døde natt til i dag. Det kunne Haukeland universitetssykehus bekrefte overfor Vest politidistrikt.

– Ord blir fattige

57-åringen var ansatt i busselskapet Tide, og de fikk dødsbudskapet i formiddag.

– Det er en utrolig trist beskjed å få at vår kollega dessverre døde natt til i dag. Dette er en tragedie. Ord blir fattige.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Tide, Marianne Frønsdal til VG. Hun forteller at de flagger på halv stang fredag, og samler inn meldinger i en kondolanseprotokoll der vedkommende jobbet.

– Vi har mistet en kjær og dyktig kollega. Våre tanker går til hans familie og pårørende.

Bussjåføren blir beskrevet som en dyktig, imøtekommende og vennlig kollega.

Frønsdal sier at det ikke blir gitt ut ytterligere informasjon om vedkommende på nåværende tidspunkt.

Torsdag meldte politiet at føreren av elbilen, 19 år gamle Tobias Bøe Foss, omkom i ulykken. Han døde onsdag morgen.

Har en idé om hva som skjedde

Politet bekreftet tidligere i dag at et kamera i bussen filmet sekundene før ulykken, men at videoen kuttes like før kollisjonen.

Stasjonssjef Torgils Lutro ved Bergen sør politistasjon sier til VG at de har sett på videoen, men at de ennå ikke har gjennomgått og analysert den skikkelig.

– Vi ser allerede nå at den antakeligvis ikke vil gi oss så mye, bussen kjører i en venstrekurve og det er et begrenset tidsrom der vi ser bilen, sier han.

Ifølge Lutro har politiet allerede nå en idé om hva som har skjedd.

– Men vi ønsker ikke å gå ut med det før vi har samlet materialet og kan konkludere.

Passasjeren i elbilen, også 19 år gammel, har av politiet blitt beskrevet som alvorlig skadet etter ulykken. Men fredag ettermiddag kunne de fortsatt ikke si noe om tilstanden til vedkommende.

Publisert: 19.06.20 kl. 21:30

