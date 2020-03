MINISTERGLEDE: Guri Melby (V) strålte da hun fredag ble utnevnt som ny kunnskaps- og integreringsminister i Solberg-regjeringen.

Venstre-Guri skal lose Skole-Norge gjennom corona-krisen

Venstres Guri Melby (39) fikk fredag drømmejobben som kunnskapsminister. Nå må hun lede det norske skoleverket gjennom den mest krevende situasjonen utdanningssektoren kanskje har stått i siden krigen.

– Det er kjempefint om naboer, gode venner eller familie kan hjelpe med barnepass, men bruk sunn fornuft. Vi må ikke samle for mange barn på ett sted. Da mister tiltakene litt av effekten, sier Guri Melby til VG etter den tradisjonelle nøkkeloverrekkelsen i Kunnskapsdepartementet.

Intervjuet tas på telefon som et tiltak mot coronaviruset.

Guri Melby får en ilddåp i sin nye jobb. Som fersk kunnskaps- og integreringsminister overtar den 39 år gamle Venstre-politikeren en utdanningssektor i virus-krise. Regjeringen har stengt alle landets barnehager og skoler midlertidig.

Melby har en toåring, fireåring og en bonusdatter på åtte år. Hennes egen familie er derfor direkte berørt av regjeringens tiltak.

Ministeren er innstilt på å ha hjemmekontor med ungene noen dager.

– Jeg har kjent på utfordringene selv. Egentlig skulle Stortinget ha møtefri, men nå endret arbeidssituasjonen seg for meg. Jeg er veldig glad for at pappaen til ungene mine uansett har hjemmekontor, sier Melby.

SKOLE: Melby fikk nøkkelen til Kunnskapsdepartementet uten at pressen var til stede, som et tiltak mot corona-epidemien. Foto: Kunnskapsdepartementet

Ny Oslo-trønder

– Vi har aldri har vært i en slik situasjon før, der vi må stenge alle landets barnehager og skoler. Det er en ny erfaring for alle, også for meg som kunnskapsminister. Det er en veldig krevende situasjon både for barna, foreldre, barnehager, skoler og kommunene, sier Melby.

Guri Melby kaller stillingen som kunnskaps- og integreringsminister «drømmejobben». Fredag hadde hun blandede følelser. Krisesituasjonen med coronaviruset er ikke den eneste årsaken. Melby tar over som minister etter en forgjenger hun selv setter svært høyt.

Trine Skei Grande (50) og Melby har jobbet tett sammen gjennom mange år. Begge er trøndere som har gjort Oslo-borgere av seg.

– Jeg har litt blandede følelser rundt det som skjedde rundt Trines avgang. På den ene siden er jeg kjempeglad og stolt over å bli kunnskapsminister. Samtidig skulle jeg gjerne ha sett at Trine fikk fortsette litt lenger, slik at hun fikk fullføre flere prosjekter hun har startet, sier Melby.

– Jeg kjenner Trine godt og vet at hun har stått i mange tøffe tak før. Men jeg skjønner godt at hun sa at det var nok nå, legger hun til.

Skole i coronaens tid

Fra og med torsdag 12. mars klokken 18, ble alle skoler og barnehager i Norge stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Men dette kan bli forlenget.

Ifølge SSB er det 630.000 barn i grunnskolen, 280.000 i barnehager og 190.000 i videregående skole.

Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Skoleeier er som regel kommunene for barne- og ungdomsskolene, mens fylkeskommunene har ansvar for elever og lærlinger i videregående opplæring.

– Vi har mange utfordringer som vi må rydde unna etter hvert som de kommer. Foreløpig er skolene stengt i to uker. Ettersom dagene går vil vi få mer og mer oversikt over hva som vil være nødvendig, sier Melby.

– Vi må lage gode opplegg som gjør at ingen blir unødvendig rammet. Det gjelder for eksempel eksamen, legger hun til.

Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, skal gå i sin barnehage og skole som vanlig. Det gjelder først og fremst helsepersonell. Skolene og barnehagene har et ansvar for å gi disse barna et tilbud.

Lederstrid i Venstre

I et intervju med VG meldte Grande onsdag at hun ville trekke seg som statsråd, partileder og ikke ville ta gjenvalg til Stortinget. En knapp uke tidligere hadde Venstres valgkomité enstemmig innstilt på Grande som fortsatt leder, med Sveinung Rotevatn og Abid Raja som nestledere.

Guri Melby er kritisk til uroen i Venstre og ber partimedlemmer unngå en opprivende partistrid fremover.

– Nå er det to dager siden Trine ga beskjed om at hun går av. I de dagene har jeg bare fokusert på å forberede meg til jobben som kunnskapsminister. I krisesituasjonen vi står i er det ekstremt viktig at jeg konsentrerer meg om å gjøre en best mulig jobb på kunnskapsfeltet, sier Melby.

– Venstre trenger nå at alle står sammen og ikke river partiet opp i fløyer. Vi må bruke energi på å vise fellesprosjektet for Venstre. En viktig del av det kan vi gjøre gjennom jobben min som kunnskapsminister. En av hovedsakene til Venstre er å sikre at alle barn får en god utdanning, sier Melby.

Hun vil ikke bekrefte om hun er aktuell som leder eller nestleder.

– Jeg har ikke lyst til å bidra til ytterligere spekulasjoner. Alle spørsmål om lederspørsmålet i Venstre tar jeg med valgkomiteen, sier Melby.









AVGÅTT: Trine Skei Grande meldte onsdag i et intervju med VG at hun vil trekke seg som statsråd, partileder og ikke ta gjenvalg til Stortinget i 2021.

Publisert: 15.03.20 kl. 06:43

