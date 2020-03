UT: Ola Elvestuen fikk overrekke nøkkelen til klimadepartementet til sin tidligere statssekretær, Sveinung Rotevatn. Foto: Helge Mikalsen

Elvestuen: Ble ikke rådført om egen regjeringsexit

– Jeg var helt uenig i valget, men det var noe jeg bare ble presentert for, sier Ola Elvestuen. Nestlederen i Venstre ble ikke rådført om ny regjeringskabal, før han ble vraket som statsråd.

Nestlederen forklarer at han bevisst valgte å gå ut med sine beskyldninger mot partileder Trine Skei Grande i går – dagen før valgkomiteen i Venstre skal legge fram hvem de mener bør lede partiet videre.

– Det er fordi jeg var veldig uenig i det som ble gjort i januar, og er det fortsatt. Er det noe tidspunkt der det skal komme fram, må det være nå, sier Elvestuen.

Elvestuen kom med kritikken i et intervju med TV2 i går, der han hevdet at Trine Skei Grande «kun lyttet til seg selv» da hun valgte å vrake ham som statsråd i januar.

Frps exit fra regjeringen ga Venstre en ekstra statsrådspost å fylle. Samtidig hadde sterke stemmer i partiet lenge krevd fornyelse i ledelsen.

Trine Skei Grande valgte å vrake Elvestuen til fordel for Sveinung Rotevatn og Abid Raja. Grepet så ut til å roe kravet om endring i ledelsen.

Nestlederen sier at han ikke ble rådført før han fikk beskjed om Skei Grandes valg.

– Jeg var helt uenig i valget, men det var også noe jeg bare ble presentert for. Nå er det sagt, valgkomiteen skal legge fram sitt forslag og så må jeg ta stilling til det, sier nestlederen.

«KORTSIKTIG»: Trine Skei Grande gratulerte Abid Raja, da han kom inn i regjering og tok imot nøkkelen som kulturminister. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Kortsiktig valg

– Jeg mente det hadde et altfor kortsiktig og taktisk perspektiv over seg. Du må ha en plan som tenker lenger enn å bare komme seg gjennom et landsmøte, sier Elvestuen.

Han vil ikke uttale seg om han regner med å få fortsette som nestleder, eller hva han selv tenker å gjøre. Elvestuen er nå i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Han kritiserer også partilederen for å være for korttenkt i et nytt politisk landskap.

– Man så ikke et større strategisk bilde og tenkte ikke lenger fram, når man fikk en så stor endring som at Frp gikk ut av regjering. Det vil prege norsk politikk i lang tid, sier Elvestuen.

NY REGJERING: Statsminister Erna Solberg presenterte sin nye regjering, uten Frp, i slutten av januar. Foto: Vidar Ruud

Grønt og raust handlingsrom

Med Frp ute av regjering hadde Venstre den koalisjonen de hadde ønsket seg, sier Elvestuen. Partiet kunne gått videre og bygget oppslutning fram mot neste valg, sier han, i 2021.

– Når du har et stort skifte, at man nå endelig har den regjeringen man gikk til valg på, så gir det en større mulighet for et grønt, raust og liberalt parti. Det ville i utgangspunktet gi rom til å posisjonere seg fram mot neste valg. Det gir en større mulighet til å få et parti som favner flere og kan gjøre et bedre valg.

– Bør Trine Skei Grande trekke seg som partileder?

– Jeg er helt uenig i hvordan det skjedde, måten det ble gjort på og valgene som ble tatt. Nå er det opp til valgkomiteen.

