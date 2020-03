KANDIDAT: Flere Venstre-topper lanserer onsdag kveld Guri Melby som ny statsråd i Solberg-regjeringen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Venstre-topper vil ha Guri Melby som statsråd

Guri Melby bør gå inn i regjering når Trine Skei Grande går ut, mener topper både i Unge Venstre, Oslo Venstre og Venstrekvinnelaget.

– Vi håper at Guri Melby får en mer fremtredende posisjon for Venstre fremover. Det er naturlig at hun nå blir statsråd, sier Ane Breivik, første nestleder i Unge Venstre.

Breivik er også leder av Bergen Venstre, men lanserer Melby som statsrådskandidat i kraft av vervet sitt i Unge Venstre.

Hun mener Melby er et naturlig valg, gitt at det ikke blir rokeringer i regjeringen. Det anser hun ikke som trolig, slik situasjonen er nå.

– Guri Melby er en veldig sterk debattant. Hun har markert seg særlig sterkt på utdanningsfeltet. Vi trenger flere unge kvinner i profilerte posisjoner og Melby er en kvinne vi bør satse på, sier Breivik til VG.











Grande ut av regjering

I et lengre intervju med VG onsdag gjorde Trine Skei Grande det klart at hun trekker seg som statsråd og partileder, og heller ikke tar gjenvalg til Stortinget. Det skjer etter flere dagers bråk rundt valgkomiteen i Venstres innstilling til ny partiledelse.

Intern strid rundt den omstridte avtalen Grande gjorde med sine utfordrere Sveinung Rotevatn og Abid Raja er en del av bakteppet.

Når Skei Grande trekker seg ut av regjeringen betyr det at Oslo mister en statsråd, samtidig som Venstre mister en kvinne.

Guri Melby fyller begge kriteriene og blir kjørt frem av flere Venstre-topper:

– Guri er en utrolig dyktig person vi trenger i sentrale posisjoner i partiet fremover. Hun har gjort en fantastisk jobb på Stortinget for Venstre og kjenner utdanningsfeltet godt. Det vil være naturlig at hun tar over som kunnskapsminister, sier Øydis Lebiko, første nestleder i Norges Venstrekvinnelag.

OSLOS FAVORITTER: Guri Melby og Sveinung Rotevatn tilhører begge den unge, liberale og EU-kjærlige delen av partiet. Foto: Odin Jæger

Oslo-nestleder: Vil ha Guri i regjering

Når Trine Skei Grande går av som kunnskapsminister, mener også første nestleder Haakon Riekeles i Oslo Venstre at Guri Melby bør være en åpenbar statsrådskandidat.

– Guri er en viktig person for Venstre i fremtiden, og har vist seg godt frem. Hun er den som er best egnet for å ta over som kunnskapsminister etter Trine. Hun har sittet i utdanningskomiteen og jobbet med dette før, sier Riekeles.

Et av argumentene for at Melby bør bli statsråd, er at Venstre vil miste en godt kvalifisert Venstre-profil når Trine Skei Grande skal ha tilbake stortingsplassen i Oslo der Guri Melby i dag er fast møtende.

– Hvem bør bli Venstre-leder nå?

– Jeg tenker det er flere sterke kandidater, men jeg synes den sterkeste er Sveinung. Ellers mener jeg at Guri også er en sterk kandidat.

Guri Melby har ikke svart på VGs henvendelser onsdag kveld.

Publisert: 11.03.20 kl. 22:04

