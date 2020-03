ALLE FÅR DELTA: Siden oppmøte ble så tynt, fikk hele familien oppgaver å utføre, uansett alder.

Døpt «alene» i Nidarosdomen: – Nært, intimt og hyggelig

Lørdag ble Selja Toftaker døpt i Nidarosdomen – med kun seks andre til stede.

– Vi skulle egentlig ha dåp med familien, men ingen av dem bor i Trondheim. De skulle komme fra Bodø, Ålesund, Florø, Bergen og Lillehammer, men vi skjønte jo for en uke siden at det ikke ville bli sånn, sier far til Selja, Jøte Toftaker, til VG.

Men kirken hadde ikke tenkt å avlyse dåpen.

– Vi avlyser aldri en dåp. Den skal vi gjennomføre, så lenge den som døpes eller dåpsfølget ønsker det, sier Ragnhild Jepsen, domprost i Nidarosdomen.

– Nesten luksus

Dermed ble dåpen gjennomført, med kun fem personer fra familien på plass. Seljas søster Signe Toftaker (5), bror Severin Toftaker (8), mor Solveig Hareide og far Jøte Toftaker, i tillegg til domprosten, klokkeren og en fotograf fra VG.

– Jeg er nesten overrasket over hvor fint det var. Det var nært, intimt og hyggelig, og hele den nærmeste familien fikk delta, beskriver Jøte.

At den lille seremonien ble gjennomført i Norges nasjonalhelligdom – som kirken blir kalt – gjorde det hele enda større.













FAMILIEN: Her er alle fra familien som kunne delta i dåpen i Nidarosdomen lørdag.

– Dette er jo katedralen. Det var her de kronet kongen og dronningen, og så hadde vi den helt alene. Det var nesten en luksus å ha en så flott ramme.

Til daglig jobber Jøte i NRK Trøndelag, og i disse dager reiser han rundt og rapporterer om coronaviruset i fylket.

– Jeg ser hvor mye positivt og bra folk gjør, og her er et eksempel på at kirken prøver være løsningsorientert og gjør det så fint de kan.

Hadde flere dåper parallelt

I tillegg til at dåpen ble uten noen andre fra familien, var det heller ingen andre som ble døpt der samtidig.

– Vi følger retningslinjer nasjonalt og lokalt med grense på antall fremmøtte. I Trondheim er grensen på 50 personer på et sted, og i dag skulle vi egentlig ha en stor dåp med åtte barn, opplyser Ragnhild Jepsen.

Hun regner seg frem til at det vanligvis ville tilsi rundt 300 personer i Nidarosdomen. Derfor måtte de være kreative.

– Vi ringte rundt til alle de åtte og tilbød dem dåpsgudstjeneste alene. Tre familier måtte trekke seg på grunn av reise og sykdom, og dermed var det fem familier som fikk hver sin dåpsgudstjeneste der de kunne ha med så mange de ville.

HYGIENE VIKTIG: Domprost Ragnhild Jepsen sier kirken har gjort flere tiltak for å hindre spredning. Blant annet har de satt opp antibak-dispensere i Nidarosdomen. Foto: Ole Martin Wold, VG

For å få gjennomført dette måtte de ta i bruk både kirkerommet i Nidarosdomen og i et separat kapell, hvor Jepsen og en annen prest hadde hver sin dåp samtidig.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra alle som hadde dåp om at de syns det ble fint. De syntes det var godt at noe man hadde planlagt ble gjennomført, sier domprosten.

– De fleste var rundt 25 personer, men noen var åtte og noen var da bare fem totalt.

– Har du opplevd at så få er i en dåp før?

– Nei, det er nok noe av det minste jeg har opplevd av dåpsfølger. Det hender man må gjennomføre dåp for små forsamlinger, men det er sjelden i Nidarosdomen, svarer Jepsen.

Publisert: 22.03.20 kl. 02:27

