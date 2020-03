Ullevål sykehus har tre pasienter innlagt med koronasmitte. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ullevål-sjef ber om flere smittetiltak: – Smitten er allerede løs

Sjefen for medisinsk intensivavdeling på Ullevål sykehus mener myndighetenes nye smitteverntiltak er langt fra nok. Smitten er allerede løs, mener han.

For mindre enn 10 minutter siden

Leder for medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus, Dag Jacobsen, skisserer tre tiltak, melder NRK:

1. Kjøre med halvfulle busser, trikker og t-baner

2. Obligatorisk hjemmekontor for alle som kan

3. Tak på 50 deltakere på alle arrangementer, ikke 500 som nå

– Busser og trikker må begrenses og gå halvfulle. Jeg tror ikke folk innser alvoret i hva vi står overfor. Det skjer koronasmitte i Oslo på kjøpesenter og på busser nå. Da må man ta grep, sier Jacobsen.

Innreisekarantene

Han ber også om obligatorisk innreisekarantene fra alle land med innenlands spredning, ifølge NRK, og konstaterer basert på kjennskap til konkrete pasienter at smitten i Oslo allerede er «ute av kontroll»

I tillegg mener han altså det bør innføres obligatorisk hjemmekontor for alle som kan, og sier at Legeforeningens anbefaling er at arrangementer burde ha maks 50 deltakere, ikke 500 som nå er satt, som tak.

Det ligger tre koronapasienter på Ullevål. Jacobsen frykter å raskt gå tom for senger om det ikke settes inn drastiske tiltak.

– Vi vil helt sikkert få et kapasitetsproblem. Nylig hørte vi italienske leger advare oss, at Norge må våkne opp. Vi må gjøre de tøffe tiltakene nå, ellers er det ikke en intensivseng ledig om folk får hjerteinfarkt eller slår hodet i asfalten, sier Jacobsen.

Publisert: 11.03.20 kl. 09:42

Fra andre aviser