Domstoladministrasjonen: Anbefaler å utsette rettssaker

Det står i det i en melding som er sendt ut til alle domstolledere i Norge.

Domstoladministrasjonen anbefaler at domstolene umiddelbart reduserer sin virksomhet til kun de mest nødvendige oppgavene hvor en utsettelse av saken vil medføre betydelige negative konsekvenser for opprettholdelse av lov og orden og/eller rettssikkerhet samt ved fare for liv og helse.

Det opplyses om i en melding som er sendt ut til alle domstolledere i Norge av direktøren i Domstoladministrasjonen.

Anbefalingen vil gjelde til 26. mars eller inntil en ny anbefaling kommer.

Det er også blitt besluttet å utsette alle muntlige ankeforhandlinger i Høyesterett fra fredag 13. mars til torsdag 26. mars. Det melder Norges Høyesterett i en pressemelding.

Ankeforhandlinger i saker der utsettelse ikke er forsvarlig, vil likevel bli gjennomført. Tiltaket iverksettes for å redusere risikoen for spredning av det nye coronaviruset, står det i pressemeldingen.

Publisert: 12.03.20 kl. 22:10 Oppdatert: 12.03.20 kl. 22:21

