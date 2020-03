SLO ALARM: Helseminister Bent Høie avviser at han har vært nølende i møtet med coronaviruset. Høie sier at han trykket på «den store knappen» 31. januar. Foto: Gisle Oddstad

Høie om coronavirus: Derfor stenges ikke skoler og barnehager

Stengte skoler og barnehager vil holde helsepersonell hjemme, sier helseminister Bent Høie (H). I neste fase av spredningen kan behovet for intensivbehandling på sykehusene øke dramatisk.

Nå nettopp

Helseministeren håper derfor at smittespredningen trekker ut i tid.

– Vi er ikke der ennå, sier Høie til VG.

– Vi jobber allerede i to hovedspor: Det ene er å begrense smitten folk imellom slik at sykdomsperioden drar ut i tid. Mange smittede på kort tid vil skape større press på sykehusenes kapasitet. Det andre er å skalere opp helsetjenesten: De må planlegge for at 25 prosent av befolkningen kan bli smittet, forklarer han.

VG møter helseminister Bent Høie på kontoret i Helsedepartementet onsdag ettermiddag.

Så langt har 63 personer testet positivt for coronaviruset i Norge. Et ukjent antall er hjemme i mer eller mindre frivillig karantene.

– Har dere trykket tidlig nok på en stor nok alarmknapp denne gang, Høie?

– Ja. Norge trykket på den store knappen da Verdens helseorganisasjon WHO erklærte en internasjonal folkehelsekrise. Det var 30. januar.

Kinesisk studie: Coronaviruset har mutert til en aggressiv variant

Forutsigbar utvikling

To måneder etter de første meldingene om spredning av et nytt og svært smittsomt virus kom fra Kina, avviser han kritikken om at helsemyndighetene har reagert for sent og for lite kraftfullt.

– 31. januar delegerte jeg koordineringen av helse og omsorgssektorens innsats til Helsedirektoratet. Samtidig ble dette viruset definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Det gir Helsedirektoratet myndighet til alt fra å stenge skoler og barnehager, til å forby store folkeansamlinger. Samtidig ble det rapporteringsplikt på alle tilfeller av corona-smitte i Norge.

Hæren innfører coronatiltak: «Holder en meter avstand til hverandre»

Høie sier at utviklingen videre har vært forutsigbar:

– I første fase ville vi få enkeltpersoner som var smittet etter reiser, stort sett i Nord-Italia. Den fasen er vi forbi. Nå har vi en økning fordi de som har vært på reise, har smittet folk de har møtt, og fortsatt er det mulig å spore smittekjeden.

FØLGER RÅDENE: Helseminister Bent Høie reiser fortsatt med fly, men sier at han følger helsevesenets råd om hoste og håndhygiene. Foto: Gisle Oddstad

Testing vil få mindre verdi

Han forteller at i den neste fasen skjer smittespredningen slik at vi ikke lenger vil kunne følge smittekjeden.

– Folk vil smitte hverandre. Da vil testing ha mindre verdi og vi vil følge WHOs råd: Mange av dem som har lettere symptomer, vil ikke bli prioritert for testing, fordi det vil bli knapphet på både testeutstyr og på utstyr til smittevern for dem som skal foreta testene, sier Høie.

Les også: Åtte corona-smittede var på samme fly – fire nye passasjerer sier de har blitt smittet

Tirsdag 25. februar gikk bekjempelsen av viruset inn i en ny fase: Folkehelseinstituttet (FHI) kom med en ny vurdering om at helsetjenesten skulle forberede seg på at 25 prosent av befolkningen kunne bli smittet.

– Alle tiltak er i solidaritet med risikogruppene, eldre og de som har svekket helse, sier han og fortsetter:

– Foreløpige tall tyder på at 80 prosent av oss bare vil oppleve dette som en forkjølelse eller en mild influensa. 20 prosent ventes å bli noe hardere rammet, og en mindre andel av dem igjen vil trenge intensivbehandling. Det skal sykehusene forberede seg på nå.

Øker intensivkapasitet

– Hva skjer da?

– Sykehusene skal sørge for at de riktige pasientene kommer inn til riktig behandling. Behandling som ikke er nødvendig for liv og helse, kan bli utsatt. Det blir hardere prioriteringer. Senger, plasser og personell fra andre avdelinger kan bli oppgradert til å levere intensivbehandling, forklarer helseministeren.

– Hvorfor har ikke Norge lagt ned forbud mot store folkeansamlinger, slik andre land har gjort?

– Det er Helsedirektoratet som gjør disse vurderingene, etter råd fra FHI, og foreløpig har ikke det vært et hensiktsmessig tiltak. Men man kan når som helst gå til det skrittet og legge ned et forbud. Arrangementene i Holmenkollen blir vurdert nå, time for time.

– Hvorfor er ikke barnehager og skoler stengt?

– Folk som jobber i helsetjenesten har også barn. Om vi stenger skoler og barnehager vil helsepersonell måtte være hjemme med dem. Da reduserer vi helsevesenets kapasitet. Vi må hele tiden avveie tiltak mot hverandre.

– Hvorfor har dere ikke forutsett at man kunne slippe opp for smittevernutstyr?

– Det er vanskelig på forhånd å vite hva det blir mest behov for, og det er sikkert læring vi kan trekke her når dette er over. I forrige uke skaffet vi oss myndighet til å kreve at private aktører må rapportere hva de har på lager, og for å hindre eksport og kunne inndra utstyr om nødvendig.

– Ap mener dere burde ha skrevet beredskapsavtaler med næringslivet på forhånd?

– Det har vi fulgt opp. Nå viser det seg at næringslivet er interessert i å finne løsninger, så vi slipper å pålegge dem det.

Ap utfordrer regjeringen: Ber om flere corona-tiltak

Berører økonomien

– Når corona-situasjonen nå «smitter» verdensøkonomien og flyselskapene trekker ned trafikken, hvilke mottiltak har dere for å unngå en økonomisk krise på toppen?

– Det er ikke overraskende at flyselskapene tilpasser seg når færre flyr. Når det kommer nye råd fra myndighetene skal de være balanserte og gjennomtenkte. Vi må holde hjulene i gang i samfunnet, men det skal ikke gå ut over liv og helse. Det er den vanskelige vurderingen. Men når som helst kan det bli erklært pandemi fra WHO. Det vil utvilsomt få store konsekvenser for verdensøkonomien.

– Hvor motstandsdyktige er vi som samfunn mot en slik situasjon?

– Befolkningen i Norge er vant til å ta stort ansvar. Folk er flinke til å vaske hendene, og man aksepterer at man må holde seg hjemme. Det er god motstandskraft. Vi har også et godt fungerende helsevesen. Gjennom vårt bistandsarbeid hjelper vi andre land med å bedre sin beskyttelse, også fordi dette er i vår interesse. Verdens samlede evne til å motstå dette er avgjørende nå, og enda mer kritisk om mer alvorlige sykdommer skulle ramme oss senere.

Dennis fikk falsk FHI-melding: «Hold deg isolert»

– Bedrifter har innført ulike reiseråd. Reiser du med fly for tiden?

– Ja, jeg var i Wien i forrige uke. Jeg reiser som vanlig, men følger de generelle rådene: Hoster og nyser inn i lommetørkle eller albue, og er nøye med håndvask.

– Har du Antibac lett tilgjengelig?

– Ja, i vesken, svarer Bent Høie.

Publisert: 05.03.20 kl. 10:33

Fra andre aviser