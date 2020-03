Erna Solberg om coronaviruset: Forstår at folk er bekymret

Regjeringen vil på fredag innføre strakstiltak for å begrense påvirkningen coronaviruset har på norsk økonomi, opplyser statsminister Erna Solberg.

– Jeg forstår at folk er bekymret. Vi står i en alvorlig situasjon - først og fremst på grunn av at coronautrbduddet truer folks liv og helse. Derfor er jobb nummer én å begrense spredningen av smitten, sier Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag.

Det sier Erna Solberg under en pressekonferanse om regjeringens tiltak for norsk økonomi under corona-utbruddet.

Regjeringen endrer permitteringsregelverket slik at bedriftene får en kortere periode der de må betale ut dagpenger til ansatte ved permittering.

– Coronaviruset setter oss alle på prøve. Antallet smittede øker verden over, og det er uro i verdensøkonomien, og jeg forstår at folk er bekymret, sier statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Hun sier at regjeringen «følger situasjonen tett,» og at de planlegger for en betydelig økning av antall smittede.

Flere deler av norsk næringsliv rammes av virusutbruddet. Spesielt reiseliv og deler av industrien, og flere melder om permitteringer, opplyste finansminister Jan Tore Sanner.

– Situasjonen er utfordrende og vi følger situasjonen på mange områder. Dette sykdomsutbruddet vil påvirke oss på mange måter. Vi må ha tett dialog med næringslivet. De siste dagene har vi med all tydelighet sett at viruset gir store konsekvenser for verdensøkonomien, sier Solberg.

Regjeringen jobber med tre ulike strakstiltak for å avlaste næringslivet. Det første tiltaket vil komme på fredag:

Nødvendige strakstiltak for å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Ytterligere tiltak for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet. Langsiktige tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, hvis det blir nødvendig.

De konkrete tiltakene vil legges frem fredag.

– Regjeringens jobb nå er å sørge for at effekten på norsk økonomi og hverdagsvelferd så små som mulige, sier Solberg.

Publisert: 10.03.20 kl. 13:43 Oppdatert: 10.03.20 kl. 13:54

