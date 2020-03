RUSS: Marita Knutsen (19) håper hun kan samle russen til en felles feiring til sommeren. Foto: Privat

Vil utsette russetiden til sommeren

Coronaviruset setter en stopp for en tradisjonell russetid. Nå samles russen på Facebook i håp om å utsette festen.

– Vi skal feire at vi har gått 13 år på skole. Nå ser det ut til at det ikke kommer til å skje, sier Marita Knutsen (19).

Sammen med Nora Sønju (18) opprettet hun Facebook-gruppen «La oss utsette RT til sommeren». Avgangselevene håper at det er mulig å få til en russefeiring for de som allerede har brukt mye tid og penger på planlegging.

– Jeg tror flertallet håper på en russefeiring, og det virker som de fleste er villige til å ta grep for å feire på en mest mulig risikofri måte, sier Sønju.

På bare noen timer meldte flere tusen personer seg inn i gruppen. Der diskuteres det hvordan russetiden kan løses, under eller etter corona-utbruddet.

AVSLUTNING: Avgangselevene på videregående er opptatt av å få til en feiring av endt skolegang. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

VG har de siste dagene blitt kontaktet av flere russ som ønsker en løsning på årets russe-floke.

I helgen advarte politiet ungdom og russ mot festing etter at de fikk flere meldinger om at myndighetens «inneråd» ble brutt.

Sammenkomster med mange mennesker er blitt forbudt og brudd på regelen blir truet med bøter.

En form for feiring

– Facebook-gruppen er en åpen diskusjon for å prøve å få til en felles feiring, sier Knutsen.

I poster på Facebook-gruppen foreslås det ulike måter å gjennomføre russetiden: Alt fra å ikke feire, å feire på bestemte datoer i sommer, eller til å feire sammen med neste årskull i 2021.

Usikkert hva som skjer

Erlend Berg (19), hovedpresident for Tromsø, sier han ikke har snakket med de andre russepresidentene, men at det er mye usikkerhet rundt årets russetid.

– Det viktigste russen kan gjøre nå er å bidra i dugnaden og være solidarisk for byene sine. I håp om at det roer seg og at vi da eventuelt kan ha en forsinket russetid.

Silje Tollefsen, PR og pressesjef i russens hovedstyre i Oslo og Viken, har fått med seg Facebook-gruppen, men sier at det er usikkert hva som skjer fremover.

– Hva slags reaksjoner får dere på Facebook-gruppen?

– Veldig mange som synes det er smart, noen har vært litt uenig. Dette er et forslag om at vi ikke trenger å avlyse alt. Vi kan få til en feiring, sier Marita Knutsen.

– Vi får bare gjøre det beste ut av situasjonen. Det er kjipt det som nå skjer, men det er mulig å få til en feiring om alt har roet seg til sommeren, sier Nora Sønju (18).

– Når skjønte du at russetiden kom til å bli annerledes?

– Jeg skjønte det forrige uke da alt begynte å blusse opp. Vi skulle ha hatt slipp for russebilen forrige fredag, men måtte droppe det, sier Knutsen.

PS: VG har mottatt flere henvendelser om at Statens vegvesen og politiet skal ha innført bruksforbud for «russekjøretøy» ut året for å forhindre en forsinket feiring. VG har vært i kontakt med Vegvesenet som ikke har hørt om noe slikt vedtak.

