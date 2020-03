BEKYMRET: Torbjørn Røe Isaksen i Arbeids- og sosialdepartementet, her under et intervju med VG i januar. Foto: Tore Kristiansen, VG

Torbjørn Røe Isaksen til hjemvendte nordmenn: – Ikke ring fastlegen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen frykter at presset på allerede overbelastede leger blir verre fra mandag.

Etter at UD lørdag kveld skjerpet reiserådene og ba nordmenn vurdere å komme hjem fra utenlandsopphold, er Isaksen bekymret for situasjonen for legestanden.

– Jeg oppfordrer på det aller sterkeste nordmenn som nå kommer hjem fra utlandet, om ikke å ringe fastlegene for sykmelding, sier arbeids- og sosialministeren til VG.

Fastlegene meldte allerede fredag om stor pågang fra folk som ønsker sykmelding, fordi de er satt i hjemmekarantene etter utenlandsopphold.

– Jeg frykter ytterligere pågang hos fastlegene mandag når enda flere fra utlandet sannsynligvis kommer hjem, sier Isaksen.

Han presiserer at han ikke kan få sagt det tydelig nok at fastlegene nå må få bruke all sin arbeidskraft til å behandle pasienter, ikke skrive sykmeldinger.

Arbeids- og sosialministeren oppfordrer i stedet de det gjelder, å ta kontakt med arbeidsgiveren sin.

– Bruk hjemmekontor i karantenetiden om du kan. Dersom det ikke er mulig, vil jeg på det sterkeste oppfordre arbeidsgivere til å akseptere egenmeldinger for arbeidstakere som følger myndighetens pålagte karantenekrav, sier han.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie gikk ut fredag, altså før lørdagens kunngjøring av nye tiltak, og anmodet alle som sitter i karantene etter utenlandsopphold om å be arbeidsgiver om å få bruke egenmelding fremfor å måtte gå via fastlege eller legevakt.

Arbeids- og sosialdepartementet fremmet før helgen de nødvendige hjemlene som gir anledning til å fjerne kravet til legeattest i den situasjonen Norge nå står i. Men disse reglene må vedtas av Stortinget til uken.

Bes bruke egenmeldinger

Isaksen påpeker at arbeidsgivere allerede i dagens regelverk har mulighet til å bruke 16 dagers egenmelding.

– Men hva gjør arbeidstakere når de har brukt alle 16 dagene? Vi er bare i mars, og lite tyder på at problemene vi står overfor er løst innen 16 dager?

– Vi er i en unntakstilstand, så vi må i første omgang bruke det som finnes i regelverket. Når det gjelder dem som eventuelt bruker opp alle sine 16 egenmeldingsdager nå, må vi komme tibake til hvordan vi skal håndtere det, svarer Isaksen.

– Når smittevernloven pålegger deg å være i karantene, selv om du ikke er syk, så har du rett til sykepenger. Men det er åpenbart ikke grunn til å få egen heelseerklæring fra lege på det, legger han til.

Isaksen ber innstendig om god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i denne krevende situasjonen.

– Arbeidsgiver må være sitt arbeid bevisst. Så skal altså Stortinget behandle denne saken til uken.

– Kommer Stortinget til å fjerne kravet om legeattest i denne unntakstilstanden?

– Ja, dette får vi vedtatt, svarer Isaksen.

Publisert: 15.03.20 kl. 22:14

