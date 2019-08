VALGKAMP-GRO: I følge et Ap-notat er det ønsket at Gro Harlem Brundtland skal skal bidra en rekke ganger i valgkampen. Her fra et intervju i forbindelse med 1. mai. Foto: Frode Hansen

Internt Ap-dokument: Planla Gro-angrep på Erna Solberg og Sylvi Listhaug

Arbeiderpartiet planla å bruke landsmoder Gro Harlem Brundtland (80) i valgkampen for alt det var verdt: Angrep på Frp-nestleder Sylvi Listhaug og statsminister Erna Solberg.

VG har fått tilgang til et internt Ap-notat med tittelen «Gro i valgkampen», hvor det foreslås å legge en plan for hvordan den tidligere statsministeren og partilederen skal brukes for å kapre velgere i valgkampen, frem mot kommunevalget 9. september.

Ap bekrefter at dokumentet er laget i forbindelse med deres valgkamp.

Dokumentet innledes med at partiet har fått tilbakemelding fra Gro Harlem Brundtlands rådgiver, Jon Mørland. Han har meldt at den mest aktuelle perioden for innsats fra Brundtland side er perioden 10.-21. august, altså fra førstkommende helg.

– Koseprat med politisk brodd

«Med utgangspunkt i Gros mest profilerte områder tenker jeg at det er tre-fire aktuelle tema: Likestilling, klima og eldre/helse», heter det i dokumentet.

Her er forslagene:

Større møter med pensjonister som målgruppe, eventuelt sammen med de tidligere høyprofilerte Ap-statsrådene Thorbjørn Berntsen i Oslo og Sigbjørn Johnsen i Hedmark - eventuelt med Jonas Gahr Støre.

Men det er ikke bare kos med viktige eldregrupper som er del av strategien som skisseres.

STATSRÅD: Sylvi Listhaug (Frp) er eldre- og folkehelseminister. Her fra en ferjetur på Vestlandet. Foto: Hallgeir Vågenes

«Angrep på Sylvi»

Vedkommende som har forfattet notatet, skriver om hensikten:

«Mobilisere i svært viktige grupper for oss/kjernevelgere. Koseprat med politisk brodd».

Og brodden er presist formulert:

«Gjerne om eldre/eldreomsorg/nei til privatisering/angrep på Sylvi».

«Angrep på Erna knyttet til abortloven»

I dokumentet foreslås det også å sette Gro Harlem Brundtland opp mot Erna Solberg.

Det står:

«Angrep på Erna knyttet til abortloven».

Det skal knyttes til mulige tall - hvis det stemmer - at Høyre mister kvinnelige velgere. Angrepet på statsministeren skal eventuelt skje sammen med Ap-nestleder Hadia Tajik.

Mulige datoer er 11. eller 13 august.

Brundtland ble sentral på Aps landsmøte i vår, på grunn av abortloven. Hun gikk ut i VG kort tid før voteringen og advarte kraftig mot å foreta endringer.

Det skisseres også å gjøre noe «sammen med Jonas på helse - sosiale forskjeller i helse - angrep på Høie» - altså Høyres 2. nestleder og helseminister, Bent Høie.

I tillegg beskrives det å gjøre noe på lokalt klimaarbeid i sosiale medier.

Det blir fremholdt at Brundtland bør brukes i forbindelse med utspill og større arrangementer som har mediedekning.

STATSMINISTER: Erna Solberg (H) her under en valgkampturne på Vestlandet i forrige uke. Foto: Heiko Junge

– Gikk ikke videre med den ideen

Kommunikasjonssjef Ingrid Langerud i Ap bekrefter at notatet er laget av noen i valgkampledelsen.

– Det dreier seg om et idé-notat laget i partiets valgkampledelse.

– Hva er bakgrunnen?

les også Her er Støres ni punkter med eldre-slakt av Høyre: – Holder ikke mål

– Flere tidligere sentrale arbeiderpartifolk ønsker å delta i vår valgkamp. Det er vi glade for. Her ble det diskutert hvordan vi kunne dra nytte av Gro til å få fram blant annet vår gode eldrepolitikk.

– Hvorfor bruke Brundtland så offensivt, hvor dere skal angripe Listhaug og Solberg?

– Som tidligere statsminister, med stort engasjement for eldre og for kvinners rettigheter, er hun en naturlig person å bruke i debatter på disse temaene. Mange liker å høre fra Gro i slike debatter. Konklusjonen ble likevel at vi ikke gikk videre med denne ideen.

– Er dette en del av en vanlig valgkampstrategi for Ap?

– Som sagt, det er vanlig å bruke våre veteraner der de selv synes det er greit.

– Angrep har ikke vært diskutert

Brundtlands rådgiver, Jon Mørland, sier til VG at det er riktig at det har vært kontakt for å planlegge Brundtlands deltakelse i valgkampen.

– Men det har dreid seg om å respondere på tidspunkter og antallet. Det eneste vi har vært innom når det gjelder tema pr. i dag, er eldreomsorg.

– Ikke noe om angrep på Listhaug eller mot statsministeren om abortloven?

– Nei, det har ikke vært diskutert.

Erna Solberg er i ettermiddag ikke tilgjengelig for kommentar. VG har foreløpig ikke fått svar fra Sylvi Listhaug.

Publisert: 08.08.19 kl. 13:36 Oppdatert: 08.08.19 kl. 13:58