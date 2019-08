NY STYRMANN?: – Er det en kommende statsminister? spør kaptein Bjørn Nakken når han får besøk av Frp-nestleder Sylvi Listhaug på Molde-Vestnes-fergen. Foto: Hallgeir Vågenes

Listhaug ut mot egen regjering: Vil skrote deler av fergefri E39

MOLDE-VESTNES (VG) Frp-nestleder Sylvi Listhaug trosser regjeringens milliardplan og ønsker omkamp om Møreaksen. – Helt vanvittig, mener stortingsrepresentant Else-May Botten Norderhus (Ap).

– Frp er veldig opptatte av å bygge vei, men også av å bruke hodet, sier Sylvi Listhaug, eldre- og folkehelseminister og nestleder i Fremskrittspartiet (Frp).

Hun har forsynt seg med kaffe og svele på vei mellom Molde og Vestnes i hjemfylket Møre og Romsdal. Planen er at fergestrekningen skal erstattes av en 16 kilometer lang undersjøisk tunnel, som på sitt dypeste skal gå 350 meter under havet, og en to kilometer lang hengebro.

Det er regjeringens transportpolitikk, men Listhaug og Frp-politikerne i fylket vil ha omkamp. De vil skrote Møreaksen, og erstatte den med Romsdalsaksen, en annen trase med flytebro – eller fortsette med ferge.

– Du går ut mot din egen regjerings politikk nå?

– Ja. Møreaksen ligger fast i Nasjonal transportplan nå, men Frp i Møre og Romsdal mener at vi bør utrede et alternativ. Det vil bli bedre trafikksikkerhet, vi slipper disse forferdelige undersjøiske tunnelene og vi får ned prisen folk må betale, sier Listhaug.

ØNSKER BILLIGERE ALTERNATIV: Frp-nestleder ønsker en ny utredning av kyststamveien i Møre og Romsdal. Hun mener Romsdalsaksen kan bli billigere enn prislappen på 23,1 milliarder kroner for Møreaksen. Foto: Hallgeir Vågenes

Ønsker billigere alternativ

E39 Romsdalsfjorden er første steg av fergefritt samband mellom Ålesund og Molde, som igjen er en del av regjeringens store prestisjeprosjekt fergefri E39. Norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim.

Statens vegvesen kunngjorde i februar at prisen på Møreaksen var kuttet fra 39,5 milliarder kroner til 23,1 milliarder kroner. Listhaug håper Romsdalsaksen kan bli billigere.

– Vi har ikke en utømmelig pengekrukke som vi kan strø ut tyvetalls milliarder fra for å få på plass fjordkryssingen.

Geir Stenseth og Anne Marie Fiksdal, som er 2.-kandidat og 3.-kandidat til fylkestinget i Møre og Romsdal, mener Romsdalsaksen er et nytt alternativ som bør utredes.

– Man snakker mye om miljø i dag. Hvis Møreaksen kommer, kan du ikke ta med deg sykkel. I dag tar folk hurtigbåt eller ferge og sykler til jobb i Molde. Det første som skjer hvis det blir vei her, er at hurtigbåten forsvinner. Da kommer du deg ikke til Molde i annet enn bil, sier Fiksdal.

Ulykker i en undersjøisk tunnel kan bli katastrofale, mener Frperne.

– Det har med både trafikksikkerhet og miljø å gjøre. Det krever mye mer drivstoff å kjøre ned og så opp, sier Listhaug.

FELLES FRONT: Geir Stenseth og Anne Marie Fiksdal, 2.-kandidat og 3.-kandidat til fylkestinget i Møre og Romsdal, sammen med Frp-nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Hallgeir Vågenes

Sp-representant: – Skap kaos

Utspillet blir møtt med skepsis av stortingsrepresentanter fra Møre og Romsdal.

– At en statsråd opptrer som Listhaug gjør nå, åpner for en omkamp om hele Nasjonal transportplan. Da skaper regjeringen kaos, sier Jenny Klinge (Sp).

– Det er helt vanvittig, sier Else-May Botten Norderhus (Ap), og fortsetter:

– Du er ikke i opposisjon når du er i posisjon. Listhaug må stå for det regjeringen gjør. Vi har sagt at vi skal ha fergefri E39, og nå har vi faktisk ett av våre tre prosjekter i Møre og Romsdal inne i Nasjonal transportplan. Nå handler det om å skaffe nok midler, sier Norderhus.

Hun mener Listhaug driver med et råttent spill som bidrar til å forvirre velgerne, og som potensielt kan sette planene for Møreaksen tilbake to tiår.

– Vi vet det er en nasjonal kamp om midlene til slike prosjekter. Dette er ikke en lokalkamp. Alternativene er fergefritt med Møreaksen eller ferge til evig tid, sier Norderhus.

OPPGITT: Stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, Else-May Botten Norderhus (Ap), etterlyser en plan fra Frp-politikerne som nå etterlyser en ny utredning. – Hvor skal regjeringen finne pengene? Foto: Gøran Bohlin

Klinge mener Listhaug ikke forstår skaden det vil ha for regionen.

– Prosjektet har blitt kjempet frem over tid, og det mest fornuftige er å bygge Møreaksen så raskt som mulig. Jeg tror ikke Listhaug selv forstår hvordan det å skrote Møreaksen kan skade hele tanken om et fergefritt samband på Vestlandet. Eller så forstår hun dette godt, men bryr seg ikke om konsekvensene.

Klinge har en fortid i transport- og kommunikasjonskomiteen, og har fortsatt engasjementet for en fergefri kyststamvei etter overgangen til justiskomiteen.

– Påstander om at Romsdalsaksen ikke er vurdert skikkelig tidligere faller på sin egen urimelighet. Statens vegvesen har gjort grundige vurderinger av alternativer, og funnet at Møreaksen har flest fordeler. Dersom Listhaug sier noe annet, er jo det ganske spesielt i og med at hennes egen Frp-statsråd har gått for Møreaksen, sier Klinge.

NY E39 ÅLESUND-MOLDE: Slik tenker Statens vegvesen at E39 mellom Ålesund og Molde skal gå – med en mer enn 400 meter dyp tunnel under fjorden. Foto: Statens vegvesen

Flertall for ferge

Nesten like mange i fylket vil ha Møreaksen (22 prosent) og Romsdalsaksen (24 prosent) – men hele 35 prosent vil fortsette med ferge. Det viser en undersøkelse utført av Respons analyse for Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke i juni.

– Det er jo godt med svele og kaffe innimellom, sier Stenseth.

– Er ikke ferge som å betale bompenger for alltid?

– De som bor her og bruker fergen mye har fergekort og rabatt, så for dem koster det en hundrelapp. Med Møreaksen vil det koste mange hundre kroner for å krysse fjorden. Det har ikke vanlige folk råd til, sier Listhaug.

I dag må du ut med 211 kroner på Molde-Vestnes-fergen for en personbil med to passasjerer. Fra 2021 går prisen opp til 205 kroner, mens forslaget til bompenger på Møreaksen er 180 kroner per bil uavhengig av antall passasjerer. De som bor i området får 50 prosent rabatt på fergen, mens alle med Autopass-brikke får 20 prosent rabatt hvis det blir fergefritt og bompenger.

Håpet til Frperne er at et nytt fylkesting kan be om en utredning av Romsdalsaksen.

– Først da kan statsråden gjøre noe med det. Så det er her kampen står, sier Stenseth.

Publisert: 10.08.19 kl. 12:50