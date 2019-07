Har du Norges beste skille? Send ditt bilde til VG

PRISER SOMMEREN: Gustav Wictor (25) Ingrid Murberg (26) nyter sommeren på Nordnes i Bergen, der det i dag ble slått varmerekord med 32,3 grader. Foto: Hallgeir Vagenes

BERGEN (VG) Tusenvis av nordmenn slanger seg nå i sommervarmen, med mål om å få mest mulig sommerfarge på kroppen. – Blir man solbrent, er den ens egen skyld, mener 25 år gamle Gustav Wictor.

Sol, sol, sol! Nå er sommervarmen endelig her- og når den først slo til ble det virkelig hett!

Totalt har hele 14 av 18 fylker opplevd tropedag så langt i dag, og tusenvis av nordmenn nyter late feriedager i den rekordhøye varmen.

Det kan være lurt å nyte været maksimalt, for allerede over helgen kan sommervarmen være over.

Gustav Wictor (25) og Ingrid Murberg (26) er to av mange soltilbedere som har slått seg ned på gresset på Nordnes i Bergen for å prise været – og få sommerfarge i huden.

Men hvor opptatt er de egentlig av å få brunet kroppen versus å beskytte seg med solkrem?

Gustav ler litt.

– Nei, jeg bruker ikke å smøre meg så ofte, så jeg har brent meg skikkelig noen ganger, sier han.

25-åringen har akkurat vært i Kroatia, og forteller at han er litt overrasket over at han ikke har blitt særlig solbrent i år.

SMØREHJELP: Gustav Wictor (25) innrømmer at han ikke er særlig flink til å smøre seg. Da er det godt at venninnen Ingrid Murberg (26) har solkrem med seg i bagen. Foto: Hallgeir Vagenes

Noe godt råd for hva man bør gjøre om huden har fått for mye sol, har han egentlig ikke.

– Man må bare ta det som det er. Man vet jo at det er ens egen skyld. Aloe Vera-krem er det vel det som funker best om man blir brent.

Venninnen Ingrid Murberg forteller at hun er mye flinkere enn kompisen til å smøre seg, og har med seg solkrem i bagen.

– Jeg pleier å være flink, men nå har jeg vært på reise, så jeg føler meg litt herdet. Men jeg følger med i løpet av dagen, sier hun.

Også hun har, som veldig mange andre, opplevd å bli solbrent.

– Da er det hjem å få på seg after sun og aloe vera.

Ekspertens smøretips

Hudlege Katarina Zak Stangeland ved Aleris medisinske senter er selv på ferie i solsteiken med familien sin når VG tar kontakt. Hun forteller at hun har sett noen solbrente nordmenn de siste dagene, og oppfordrer alle til å smøre seg godt i sommervarmen.

– Skuldre, ansikt og bryst er oftest mest utsatt, så der er det vanligst å bli brent. Hvor ofte du må smøre deg avhenger av hvilken aktivitet du driver med. Bader eller svetter du mye, slik at solkremen lett forsvinner fra huden eller blir tørket av med håndklær, er det viktig å smøre seg oftere, sier Stangeland til VG.

Solkrem vil aldri beskytte like godt som klær, og det er derfor lurt å ta seg en solpause når solen er på sitt sterkeste, mellom klokken 11.00 og klokken 15.00, sier hun.

EKSPERT: Hudlege Katarina Zak Stangeland ved Alerismedisinske senter. Foto: Anita Tunold, Aleris Helse

Hun anbefaler å bruke høy solfaktor, spesielt for dem som har lys hud.

– Dess lysere hud du har, dess lettere blir du brent. Har du først blitt solbrent, bør du holde de brente partiene helt borte fra solen, og ha på klær som beskyttelse når du er ute.

Stangeland tror mange tenker at de bare trenger å bruke solkrem når de ønsker å sole seg, og legger seg ned i solsteiken på stranden eller i hagen.

– Men huden som er eksponert for solen får like mye eksponering om du spiller fotball, jobber i hagen, eller går deg en tur. Derfor er det like viktig å smøre seg uansett hvordan du nyter sommervarmen. Man får farge i huden også med solkrem!

Publisert: 26.07.19 kl. 19:12 Oppdatert: 26.07.19 kl. 19:42