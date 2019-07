BOM BOM: Ap-leder Jonas Gahr Støre får svar på tiltale fra Frp-leder Siv Jensen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Støre til Frp: Ikke rapp pengene til ungene våre

Ap-leder Jonas Gahr Støre starter valgkampen i helgen med å stille to bompengekrav til Frp.

Nå nettopp

– En av de tingene vi venter spent på, er den bompenge-avklaringen Siv Jensen har sagt at de skal komme med i nær fremtid. Vi ser frem til det med stor interesse. Jeg skal ikke blande meg for mye borti Fremskrittspartiets eller regjeringens politikk, så jeg skal avgrense med til å stille to krav, sier Støre.

– Det ene er: Ikke rapp pengene til ungene våre. Altså: Ikke legg opp til en politikk som innebærer at dere må ta penger fra oljefondet for å smøre bompenge-forhandlingene i regjeringen.

Krav to

Under Frps landsmøte i vår fikk Carl I Hagen støtte i sitt forslag om å bruke 100 milliarder kroner av oljefondet for å fjerne bommer.

– Ligg unna sparebøssen, sier Støre.

Han sier han advarer mot oljepengebruk, fordi han mener det har vært en trend:

– Jeg advarer mot dette fordi vi har sett siden Solberg-regjeringen tiltrådte at når det knives internt mellom partiene i regjeringen, så har det endt med økt bruke av penger fra oljefondet.

– Dere har jo også økt oljepengebruken?

– Ja, men i hvert budsjett siden 2013 har vi ligget under eller på nivået til regjeringen.

– Hva er det andre kravet?

– Ligg unna den rene byluften. De må ikke foretar endringer som bidrar til at de klare forbedringene vi ser når det gjelder byluften i de store byene, ikke svekkes. Siden 2015 har klimagassutslippene i Oslo gått ned med 15 prosent og 11 prosent i Bergen. Det setter innbyggerne stor pris på. Den renere luften kommer som følge av mindre bytrafikk og at det er blitt flere utslippsfrie biler.

Veiprising

– Så vil jeg legge til en oppfordring, sier Støre:

– De fleste partiene er i dag enige om at veiprising kan være mer fornuftig enn bompenger. Det er strengt talt bare Frp som nå vil beholde bommene. Vi ber om at de i det minste er villige til at veiprising skal utredes.

Støre innleder valgkampen lørdag og søndag, i Stavanger og Kristiansand.

Frp-leder Siv Jensen har sagt at hun håper at bompenge-forhandlingene mellom regjeringspartiene kan være avsluttet så raskt som mulig i august, slik at avklaringen kan formidles og forklares i valgkampen.

Venstre har gitt uttrykk for at det er lite å gi og internt møtes Jensen av krav om at de må gå ut av regjeringen før kommunevalget 9. september, hvis de ikke får gjennomslag som tilfredsstiller de bompenge-utålmodige i partiet.

SVARER: Frp-leder Siv Jensen. Her sammen med nestleder Sylvi Listhaug. Foto: Therese Alice Sanne, VG

– Glem det, Jonas

Siv Jensen slår kraftig tilbake. Hun begynner med veiprising.

– Glem det, Jonas!, sier hun:

– Veiprising er taksameter og overvåkningsapparat rett inn i folks biler. For Ap er ikke veiprising et alternativ til dagens bompriser, men i tillegg. Bare se hva Ap og co egentlig ville ha: Hele 80 kroner i rushtiden.

Hun vil ha seg frabedt å få bompengeråd fra Støre.

– At Ap i det hele tatt stiller krav til bompengeendringer er helt absurd. Jeg har ikke tenkt å ta imot noen oppfordring eller anbefaling fra noen som jobber for å øke bompengene. Når det gjelder luft, så er det kjempebra at luften i byene blir bedre. Det er mulig å få til uten å innføre enda høyere bompenger, det skyldes heller at regjeringen har senket avgiftene på nye miljøvennlige biler.

Hun leverer et skuldertrekk til oljepengeadvarselen.

– Jeg har blitt vant til at Støre kritiserer oljepengebruken til regjeringen. Problemet hans er at han selv vil bruke enda mer og foreslo det sist nå i juni. Hvis han skal fortsette med slike angep så må han begynne å svare på om han skal kutte 10-talls milliarder i helse, utdanning eller infrastruktur, eller om han har tenkt å øke skattene for vanlige folk med flere tusen kroner.

Publisert: 27.07.19 kl. 12:57