Barndomsvenninne av moské-siktede: – Trodde ikke han kunne skade en flue engang

En barndomsvenninne av den 21 år gamle bærumsmannen beskriver ham som en snill og ydmyk person.

Kvinnen forteller til VG at hun fortsatt er i sjokk etter å ha mottatt nyheten om at det var en barndomsvenn av henne som er siktet for drapsforsøk etter skytingen i al-Noor-moskeen i Bærum lørdag.

Mannen er også siktet for å ha drept sin 17 år gamle lillesøster, som ble funnet død i en bolig hvor de begge bodde de siste årene.

– Man hører jo stadig om sånne hendelser i mediene, men når det kommer så utrolig nært blir man helt satt ut.

Den siktede 21-åringen har så langt ikke ønsket å forklare seg til politiet, og det er uklart hvordan han stiller seg til siktelsene. Politiet sier at de vil ta løpende stilling til å eventuelt utvide siktelsen til terrorhandling.

– Folk er helt sjokkerte

Kvinnen VG har snakket med gikk på barne- og ungdomsskole i Bærum med siktede. Hun beskriver ham som en glad og skoleflink person, som hadde mye respekt i det sosiale miljøet han var en del av.

– Folk er helt sjokkerte. Man tenkte at han var en så ydmyk og snill person at han ikke kunne ha skadet en flue engang, sier hun.

På en pressekonferanse søndag ettermiddag, omtalte politiet hendelsen som et forsøk på terror. De viste blant annet til at siktede har innvandringsfiendtlige holdninger og at han blant annet har uttrykt støtte til den norske nazisten Vidkun Quisling.

Politiet etterforsker foruminnlegg: «Valhall venter»

Barndomsvenninnen sier at hun aldri har fått inntrykk av at den siktede mannen har hatt høyreekstreme holdninger.

– I gjengen han var en del av, var det flere som hadde en annen etnisk opprinnelse, så jeg fikk aldri noe inntrykk av at han var rasist.

Hun understreker at hun ikke har hatt mye kontakt med siktede de siste årene, og at han kan ha forandret seg. En annen venninne av siktede fra videregående, som også ønsker å være anonym, bekrefter at mannen hadde mye respekt blant folk.

– Han var veldig ydmyk, smilte alltid og spurte om folk hadde det bra. Han var alltid med og pratet mye. Vi har hatt mange fine samtaler.

Heller ikke hun har oppfattet at mannen hadde høyreekstreme holdninger.

– Men hvis han har gjort dette, kan han ikke ha hatt det så bra, legger hun til.

Nabo: – Ikke lagt merke til noe unormalt

VG har også snakket med Dag Bråthen, som bor like ved barndomshjemmet til siktede og har kjent familien i mange år.

– Vi har et positivt inntrykk av familien, og vi har ikke lagt merke til noe unormalt.

Siktede beskrives som en høflig, blid og ordentlig mann. Naboer VG har vært i kontakt med sier de ikke har merket noen endring i siktedes atferd den siste tiden.

– Det er veldig leit og vondt. Det er grusomt å tenke på hva som har skjedd, sier en annen nabo.

