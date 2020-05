Milliardæren Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona. Han nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Foto: Tore Kristiansen

Tom Hagen til politiet: Trodde kona ville omtale ham som iskald

To dager etter forsvinningen snakker Tom Hagen om hva han tror kona Anne-Elisabeth sier til de angivelige kidnapperne: Han er iskald. Han kommer ikke til å betale.

Det får VG opplyst.

Denne fredagen i november 2018 sitter Tom Hagen på et hotellrom i syvende etasje på Thon Hotel Arena i Lillestrøm sammen med en politioverbetjent.

To dager tidligere hadde den nå drapssiktede milliardæren kommet med en dramatisk beskjed til politiet: Kona var kidnappet – og i huset lå det et trusselbrev med krav om løsepenger.

«Når vi ser du er seriøs med betaling vi behandle henne bra og forberede oss på å sette henne fri», sto det blant annet i brevet.

VG får opplyst at hensikten med møtet blant annet er å forklare Tom Hagen hva som må til for å kunne kommunisere med motparten ved hjelp av bitcoin – og å betale løsepengene med monero.

Milliardæren ber også om råd fra politimannen: Hva skal han gjøre?

Men først forteller han om hvordan han tror Anne-Elisabeth Hagen reagerer overfor de angivelige kidnapperne. VG får opplyst at Tom Hagen snakker om hva han tror kona sier til den eller de som har henne:

Han sier hun vil argumentere med at hun har levd livet, at han er iskald, at de ikke kommer til å få noe, og at hun vil spørre hva som da skulle være hensikten med å drepe henne.

Ifølge VGs opplysninger beskriver han kona som smart og sannsynligvis sterkere mentalt enn de som nå har henne. Han åpner opp for hun kanskje allerede er i gang med å vinne dem.

SAVNET OG SIKTET: Anne-Elisabeth og Tom Hagen. Foto: Privat

VG får opplyst at han i et vitneavhør senere gjentar dette: Kona er mentalt sterk. De som skal passe på henne har fått noe å tenke på, sier han da.

Grunnen til at Tom Hagen sitter på et hotellrom denne novemberdagen, er at politiet frykter konsekvensene av å bli sett sammen med milliardæren.

Beskjeden i trusselbrevet var ikke til å misforstå: Det å kontakte politiet kunne sette Anne-Elisabeth Hagens liv i fare.

I dag tror politiet at brevet er en del av et villedende opplegg for å skjule et drap som en økonomisk motivert kidnapping.

Tom Hagen nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre, og er løslatt fra varetekt. To av tre dommere i Eidsivating lagmannsrett konkluderte med at det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

Tilbake på Thon Hotel Arena i Lillestrøm i november 2018 sier Tom Hagen til politimannen at han føler seg helt lammet.

Han forteller om sitt forhold til kryptovaluta, og nevner i den forbindelse møter med mannen i 30-årene som er siktet for medvirkning til bortføring. Mannen har kalt anklagene absurde og er løslatt fra varetekt.

Tom Hagen sier han er oppriktig interessert i kryptovaluta, men omtaler seg selv som teknisk tilbakestående, får VG opplyst.

På et tidspunkt stiller han spørsmål ved om de angivelige kidnapperne med vilje har gitt ham en nesten umulig oppgave.

Ifølge VGs opplysninger sier politimannen at Tom Hagen ikke ville være i stand til å gjennomføre en bitcoin-betaling på egen hånd, og at han derfor skal få hjelp. I møte gir Tom Hagen uttrykk for at han er glad for dette.

Han sier at han indirekte har følt at han har fått råd om ikke å betale, men at han ønsker å høre hva politiet mener. Han gir også uttrykk for at han selv ikke har bestemt seg:

Skal han betale noe først, for så å stoppe og ikke gi noe mer, eller kanskje ikke gjøre noen ting?

VG får opplyst at Tom Hagen sier at motparten kan bli lei og forvirret hvis de ikke får svar, og han nevner det kjente ordtaket «taushet er gull».

I samtalen snakker de også om hva Tom Hagen skal si dersom motparten ringer og lurer på hvem han har fått hjelp av. VG får opplyst at politiet råder ham til ikke å svare på det.

Åtte måneder etter dette møtet var Tom Hagen i lokalene til Kripos og overførte nesten 15 millioner kroner etter dagens kurs. Siden har det vært stille fra den angivelige motparten.

VG har lagt frem opplysninger i denne saken for Tom Hagens forsvarer Svein Holden og for politiet. Ingen av dem ønsker å kommentere innholdet.

– Når det gjelder opplysninger fremkommet i avhør, er dette et anliggende mellom politiet og den som blir avhørt. Politiet har en lovpålagt taushetsplikt knyttet til dette, og dokumenter fra saken i en løpende etterforskning er på ingen måte offentlige. Fortrolige og detaljerte opplysninger fra avhør kan bidra til å skade en etterforskning, og øke bevisforspillelsesfaren, skriver påtaleansvarlig Haris Hrenovica i en e-post til VG.

