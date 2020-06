ØRNENS VERK: «Dette er funnet siste døgnet etter det som er ørnen sitt verk, totalt 7 kalv, som vist på bildet. Noen har vi såpass flaks og finner nesten hele, andre er oppspist til tusen og er kun en skank igjen», skrive reineier Anders Nils Klemetsen Eira fra Karasjok til bildet han postet på Facebook i helgen. Foto: Privat

Reineier: Flere dyr tatt av kongeørn

På ett døgn fant reineier Anders Nils Klemetsen Eira og broren syv døde reinsdyrkalver. To dager senere fant han fire nye.

Nå nettopp

De døde reinkalvene på bildet er bare noen dager gamle, sier Anders Nilse Klemetsen Eira (34) fra Karasjok.

Han postet bildet av dem på sin Facebook-profil søndag. Tirsdag kveld fant han ytterligere fire døde reinkalver, forteller han.

– Må overvåke konstant

Klemetsen Eira eier flokken sammen med broren. Nå overvåker de flokken konstant.

– Da kalvingen begynte for tre uker siden, kom ørnen. Vi merket at flokken ble litt urolig til å være i kalvemodus. Normalt er den da rolig. Dette er noe vi opplever hvert år, men jeg mener det har tiltatt i de siste årene, sier han.

Klemtsen Eira forteller at han har sett opp mot seks til åtte kongeørn sirkle over flokken.

– Da har vi forsøkt å kjøre rundt flokken for å forstyrre ørnen. Vi som reingjetere vil unngå̊ å kjøre inn i reinflokken under kalving for å hindre unødvendige forstyrrelser. Men vi ser oss nødt til å gjøre det for å ikke miste ørnedrepte kadavre til åtselsetere.

Kråkene kommer

Om de ikke ser ørneangrepet selv, er kråkene et urovekkende varsel for reineierne.

– Hvis vi ser i kikkerten at kråkene er aktive og sitter i tretoppene, kan vi med sikkerhet si at det ligger kadavre i nærheten. Kråkene er åtselsmugler som forsyner seg av restene etter ørnen, i likhet med rev.

Klemetsen Eira forteller at når ørnen angriper, blir simlene redde og stikker av gårde.

– Kalven blir alene og et lett bytte.

Han anslår at de har funnet 15 døde reinkalver de siste ukene.

– Det medfører enormt merarbeid for oss og store tap, og selvsagt stor lidelse for kalvene.

Naturoppsynet sjekker

Kadavrene må de frakte til Statens Naturoppsyn i Karasjok (SNO), for å dokumentere at det er ørn som har vært på ferde.

– Hvis det som er igjen etter at ørn og åtseldyr har maltraktert kadaveret er en klov eller en skank, gis det ingen erstatning. Det er også sikkert flere døde kalver vi ikke finner noe rester av og som dermed går tapt uten at vi er klar over det, sier han.

PASSER PÅ DØGNET RUNDT: Når VG snakker med Anders Nilse Klemetsen Eira på telefonen tirsdag kveld, sitter han i den mobile scooterhytta som trekkes etter snøscooteren, omtrent fire mil vest for Karasjok, rett i nærheten av reinflokken sin. Foto: Privat

– Enkelt å konstatere ørneskade

Regional rovilltansvarlig i Statens Naturoppsyn i Finnmark, Magne Asheim, har ansvaret for å dokumentere at det kongeørnen som har vært på ferde.

– Det er enkelt å dokumentere om det er kongeørn. Da går det normalt klostikk gjennom skinnet og inn i lungene og vi ser tydelige bloduttredelser. Dersom en kalv er død av utmattelse, finner vi ikke disse bloduttredelsene. Årsaken til at det er konflikt rundt kongeørnen er at det er vanskelig å si antall tapte rein. En liten kalv kan fort bli spist opp, og da er bevist også borte, sier han.

Magne Asheim sier at erstatningsordningen for reineierne er delt i to. Erstatningen for dokumenterte dyr, og en betydelig skjønnsmessig erstatning i tillegg. Denne utgjør 95 prosent av erstatningen.

– Denne vinteren har det vært mye snø i indre strøk, som har bidratt til å gjøre vinteren tøff for reinsdyrene. Mange reinsdyr sliter med dårlig kondisjon. Slike år er det store tap, og ørnen tar sin del. Vi så noe lignende i 2017, sier han.

Ønsker tålelig ørnebestand

De siste dagers tap av reinsdyrkalver har fått Klemetsen Eira til å ta til orde for å kontrollere ørnebestanden.

– Jeg må poengtere at jeg ikke ønsker et rovdyrfritt Norge, men jeg med flere ønsker en tålelig ørebestand, slik at alle skal dele naturen. Det er for jævlig å finne syv kalver i løpet av en natt, men at ørn tar et og annet dyr i løpet av sesongen, det godtar man.

– Jeg kjenner på at vi reindriften ikke blir trodd på det når vi forteller om problemene, sier han.

les også Derfor er det ulvebråk igjen

– Ikke for mye kongeørn

– Det er ikke for mye kongeørn, og bestanden har vært stabil i mange tiår. Stortinget har vedtatt mål om 850 til 1200 hekkende par. Kongeørn er så vidt innenfor dette målet. Iølge siste forskningsdata fra perioden 2010 til 2014 var det 963 reir, sier fagleder naturmangfold Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes.

Ifølge Håpnes finnes det ikke forskning som dokumenterer noen sammenheng mellom tetthet av territoriell kongeørn og dokumentert skade på lam, sau og tamrein.

– Derfor er ikke jakt eller andre former for bestandsregulering aktuell eller fungerende forvaltningsmetode. Det å skyte tilfeldige kongeørner som er i et område vil derfor ikke være skadereduserende, skriver han.

Naturvernforbundet har forståelse for en vanskelig situasjon for enkelteiere som har tap av dyr til kongeørn, spesielt i vinter, der reindriften har hatt ekstra utfordringer.

– Det er naturgitt at rovdyr og kongeørn spiser andre dyr. Kongeørn og rein har alltid hengt sammen som viktige deler av fjellviddas økosystem. At ørn noen ganger tar reinkalv og lam er en rammebetingelse som tamreindrift og sauenæring må leve med. Tap av beitedyr til rovdyr hører til et normaltap på linje med annen naturlig død ute i villmarka, avslutter Håpnes i Naturvernforbundet.

les også Fikk havørn-blinkskudd: – Spinnvilt

Skal forskes på

Seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Kjell Vidar Seljevoll, sier til VG at Stortinget allerede for en del år siden besluttet å se videre på tap av sau og tamrein som tas av kongeørn.

– Det pågår en studie på tap av lam til kongeørn på Fosen i Trøndelag, mens en lignende studie på tamrein i Trms og Finnmark er i oppstartsfasen. Kongeørn forårsaker årlig noe skade både på sau og tamrein, i første rekke på våren. Studiene skal bidra med mer informasjon om hvor stor tapsfaktor kongeørn utgjør, sier Seljevoll.

Publisert: 01.06.20 kl. 14:51

Les også

Fra andre aviser