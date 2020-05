Slik påvirker biotek-loven norske kvinner

– Siden jeg er 38 år ved fødsel har jeg vært så heldig at jeg har fått tilbud om tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk. Men problemet, slik det har vært, er at hvis den første undersøkelsen hadde vist at jeg bar et barn med høy sannsynlighet for en kromosomvariasjon, så ville en NIPT-test blitt tatt først etter det, som gjør at svaret hadde kommet altfor sent. Hvis jeg hadde ønsket abort da, hadde eneste mulighet vært senabort. Da måtte jeg ha stått foran en nemnd, og i tillegg er senabort veldig belastende, fysisk og psykisk.